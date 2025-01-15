В Шамахы прошла творческая встреча с народной артисткой Мелекханум Эюбовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Друг Мастера" (Sənətkarın dostu), организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Горно-Ширванского регионального управления культуры, состоялась встреча с народной артисткой, ханенде Мелекханум Эюбовой, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

И.о. MEMIM Вугар Гумбатов и главный консультант Горно-Ширванского регионального управления культуры Рафаил Тагизаде, приветствуя участников мероприятия, состоявшегося в Шамахинском образовательном центре искусств, отметили, что проект реализован с целью популяризации культуры, стимулирования творчества детей и молодежи, обмена опытом известных деятелей культуры с молодыми талантами.

На мероприятии, модератором которого выступил Риад Джабраилов, артистка рассказала о своей жизни и творчестве, об истории и развитии искусства мугама, популяризации и принципах преподавания в национальной музыкальной культуре.

Мелекханум Эюбова, ее ученики Рена Мехралиева и Авазхан Азизов исполнили на встрече, превратившейся в мастер-класс, несколько мугамов и теснифов под аккомпанемент Вусала Гасымова (тар) и Анара Юсуба (кяманча).

Кроме того, в исполнении Захры Бахышовой, ученицы 4-го класса Гобустанской детской художественной школы имени Р.Бейбутова (педагог Нана Гаибова) и ученика 2-го класса музыкальной школы села Текла Гобустанского района Дениза Багиева (педагог Байрам Гусейнагалы) также прозвучали народные песни. Аккомпанировали им Кянан Алиев (тар), Назрин Джафарзаде (кяманча), Вугар Аллахвердиев (тар), Рухид Аллахвердиев (кяманча), Эльдар Керимов (нагара), Бахыш Биньятов (балабан).

В рамках проекта "Друг Мастера" планируется организовывать образовательные, музыкальные и интерактивные встречи в Баку и регионах страны с видными деятелями культуры и искусства.

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