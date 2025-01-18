Атая Алиева: Память об Актрисе на всю жизнь … (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана по случаю 105-летнего юбилея заслуженной артистки, актрисы театра и кино Атаи Алиевой состоялась презентация книги Рахили Солтангызы "Память на всю жизнь" (Bir ömürlük xatirə), сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия состоялось открытие фотовыставки, посвященной жизни и творчеству актрисы.

Выступившие директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народные артисты Шафига Мамедова, Гаджи Исмаилов, Абдул Махмудов, Джафар Намиг Кямал, заслуженный артист Физули Гусейнов, заслуженный работник культуры Юсиф Шейхов, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, заслуженный деятель искусств Шафаг Султан Алиханлы, заслуженный журналист Гюльбениз Гусейнова, кинооператор Фарамиз Мамедов отметили большой вклад Атаи Алиевой в развитие национального искусства.

Рахиль Солтангызы, автор книги "Память на всю жизнь", поблагодарила всех, кто внес свой вклад в организацию мероприятия и создание книги. На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, созданные Государственным фондом кино и проектом "Belə-belə işlər", отражающие жизнь и творчество Атаи Алиевой, а также малоизвестный широкой аудитории фильм "Последняя молитва" (Axırıncı namaz).

Атая Алиева родилась 2 мая 1920 года в Ашхабаде в творческой семье. Свою сценическую карьеру начала ещё в школьные годы. Профильное образование получила в Бакинском театральном техникуме. В 1934 году студентку первого курса техникума Атаю Алиеву пригласили в Азербайджанский государственный академический драматический театр имени М. Физули. В 1936 году Атая Алиева с группой актёров театра перешла в Иреванский азербайджанский государственный драматический театр и проработала там 10 лет, где создала десятки интересных сценических образов. В театральном сезоне 1948-1949 гг. уже известную актрису приглашают в Гянджинский государственный драматический театр, где она также становится любимицей публики. В 1956 году А.Алиева вернулась в Азербайджанский государственный академический драматический театр имени М. Физули. Выступала в радио- и телепрограммах, а также снималась в кино. Среди известных фильмов - "Можно ли его простить?", "Наша улица", "Поединок в горах", "Телефонистка", "Последняя ночь детства".

Атая Алиева – мать известных режиссёров Рамиза Гасаноглу и Рауфа Сулеймана.

Скончалась 6 апреля 1995 года в Баку.

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