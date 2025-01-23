Незабываемый вечер эмоций в Баку - легендарные хиты Эннио Морриконе и Нино Рота (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прозвучали легендарные хиты Нино Рота и Эннио Морриконе из мирового кинематографа. Лучшие композиции были исполнены симфоническим оркестром под управлением всемирно известного дирижера Марчелло Рота, который является племянником Нино Рота, сообщает Trend Life. Вечер был организован 33Event.

Нино Рота и Эннио Морриконе - это не просто имена, это истинные легенды киномузыки. Их композиции запоминаются с первых нот и проникают в самые глубины души. В программе концерта Марчелло Рота прозвучали бессмертные хиты из фильмов, вошедших в золотой фонд мировой кинематографии, которые уже давно стали чем-то большим, чем обычными саундтреками. Это был незабываемый вечер эмоций!

Среди самых известных фильмов, к которым Нино Рота написал саундтреки - "Ночи Кабирии", "Рокко и его братья", "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Ромео и Джульетта", "Амаркорд", "Казанова Феллини", "Смерть на Ниле" и другие. Эннио Морриконе – "Крестный отец", "Однажды на диком Западе", "Однажды в Америке", "Спрут", "Профессионал", "За пригоршню долларов", "Миссия", "Неприкасаемые", "Джанго Освобожденный", "Омерзительная восьмерка" и другие.

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