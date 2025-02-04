Вечер мугама в Баку с участием финалистов телеконкурса "Əhsən" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось выступление инструментального ансамбля "Muğam" под управлением тариста Рашада Ибрагимова из серии концертов финалистов телевизионного конкурса "Əhsən", сообщает Trend Life.

В программе прозвучали дарамед (преамбулы мугам-дастгях, в которой обозначаются наиболее значимые, "узловые" моменты дальнейшего развития мысли) "Çahargah", музыкальные зарисовки "Vilayəti-Dilkəş" видного тариста и композитора Ахсана Дадашова (1924-1976), дарамед “Mirzə Hüseyn", композиция “Duyğu, həyəcan və sevinc” Рашада Ибрагимова и другие. Заслуженный артист Тайяр Байрамов исполнил произведение из репертуара Ахсана Дадашова “Biri sənsən biri mən” и тесниф “Şur”. Концертная программа была встречена зрителями с большим интересом.

Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества - мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев. Каждая мугамная композиция состоит из нескольких частей, объединенных общим творческим замыслом, и называется в соответствии с одним ладом-мугамом, в котором она исполняется. Всего различают семь основных видов ладов: Раст, Шур, Сегях, Шуштер, Чаргях, Баяты-Шираз, Хумаюн и несколько побочных. Между разделами мугама исполняются теснифы – вокальные композиции, или ренги и диринги, инструментальные включения.

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