Пламенные женщины в керамике в Ичеришехер… Мир Теймур Мамедов и Ирина Денев в проекте "Вижу-чувствую" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел третий международный дуэт-симпозиум керамистов с участием известного азербайджанского керамиста, скульптора Мир Теймура Мамедова и керамиста из Великобритании Ирины Денев, которые представили свои работы широкой общественности, сообщает Trend Life. Каждый мастер представил по три произведения искусства.

На открытии автор проекта Мир Теймур Мамедов отметил, что в рамках первых двух симпозиумов Баку посетили керамисты из Казахстана и Молдовы - Артём Гориславец и Валентин Русу. Основная идея симпозиума – обмен опытом, создание новых произведений искусства и мостов культуры в сфере керамики. Проект предлагает любителям искусства керамики новый и разнообразный опыт. Подобные творческие проекты повышают ценность межкультурных связей и взаимодействия различных стилей искусства. Нынешний симпозиум посвящен теме "Вижу-чувствую".

"Мне было интересно пригласить на симпозиум Ирину Денев, которая уже известна в мире своими уникальными работами, чтобы показать в Баку новые линии искусства керамики, философию, формы созданных образов. Каждый новый симпозиум направлен исключительно на создание нового, быть искренним в своих работах, показать, на что ты способен, чему тебя учили и о чем ныне думаешь. Тем более после того, как лицезреешь достопримечательности – мы с Ириной посетили цветные горы Хызы, грязевые вулканы и археологический заповедник Гобустан. Искусство керамики очень важно для развития и предлагаю ввести в учебный процесс его изучение. Для формирования креативного поколения очень важно заниматься керамикой – это мировая тенденция. Первое место занимает фортепиано, а второе – керамика", - сказал Trend Life мастер керамики, чьи школы действуют в ряде стран мира.

Керамика – удивительный материал. Мягкий, очень пластичный, но приобретающий невероятную твердость и прочность после обжига. А еще удивительно красивый, теплый, способный воспроизводить яркость и глубину любого цвета. Керамика сыграла значительную роль в развитии человечества, уходит корнями в доисторические времена и связана с одним из величайших открытий человечества - обжигом глиняных изделий. Первые керамические изделия появились еще в доисторические времена и использовались для хранения пищи, воды и других целей. Со временем керамика стала не только функциональным, но и декоративным элементом, отражающим культурные традиции, религиозные верования и эстетические идеалы различных народов. Художественная керамика - это древнейший вид декоративно-прикладного искусства, связанный с обработкой глины и изготовлением керамических изделий. Она объединяет в себе утилитарную и эстетическую функции, превращая обыденные предметы быта в произведения искусства.

Ирина Денев впервые в Азербайджане, очень впечатлена красотой Баку и особенно его исторической части – Ичеришехер, Каспийским морем, уникальной природой страны, восхищена мастерством Мир Теймура Мамедова. Ирина родилась в Липецке (Россия), где в 2015 году познакомилась с Мир Теймуром Мамедовым, завязались творческие связи и она с удовольствием приняла приглашение на симпозиум в Баку. Керамикой она увлекается с пяти лет, занималась в различных кружках, окончила кафедру декоративно-прикладного искусства Липецкого государственного педагогического университета. С 2017 года живет и работает в Лондоне, где создала свою студию. Более 20 лет Ирина Денев профессионально создает произведения искусства в собственном художественном стиле, используя специальные техники, основанные на древних и традиционных элементах.

"Я очень горжусь и не устану повторять, что Мир Теймур Мамедов - уникальнейшая личность, которого почитаю своим ментором, и который сыграл большую роль в моей жизни. В рамках симпозиума на протяжении недели очень много работали над созданием произведений, но это было огромное удовольствие от сотрудничества с Мир Теймуром Мамедовым, создавать скульптуры, искусство, несмотря на большую усталость – это было для меня большим счастьем. Керамика – очень большое и высокое искусство. Глина - это символ первозданности земли, существующий со времен сотворения мира, первый и наиболее древний материал, из которого люди стали созидать. Баку меня очень впечатлил, каждый раз нахожу что-то новое, беру телефон и фотографирую - восхищению нет предела. Меня потрясает, как в одном современном городе гармонично, своей жизнью живет Ичеришехер с его улочками, аутентичностью, душевным равновесием, культурой. Баку буквально пропитан невероятным морским ароматом Каспия. А Дом-мастерская Мир Теймура Мамедова – уникальнейшее творческое место, в мире нет такого! За эту неделю многому научилась у Мастера - мудрости, своеобразной технике, философии", - сказала Trend Life Ирина Денев.

Три ее работы, если объединить, очень похожи на три пламени – символ Баку, но… Ирина создала чувственные и осязаемые скульптуры в виде вазы с текстурированной поверхностью, символизируя человеческое тело, олицетворяя священное начало мира, живую плоть и сосуд, в котором бьется сердце.

"Возможно, это пламенные женщины…Возможно, в этой плавучести форм можно увидеть форму души… И все это возносится ввысь, в бесконечность и вечность…" - добавила Ирина.

Среди гостей мероприятия были представители министерства культуры Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", члены Совета старейшин "Ичеришехер", представители творческой интеллигенции и молодежи.

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