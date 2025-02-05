Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)

Культура Материалы 5 февраля 2025 16:57 (UTC +04:00)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Azərbaycan muğamı" (Азербайджанский мугам) на вечере "Muğam dəstgahları" в исполнении народного артиста Тейюба Асланова и его группы "Xarıbülbül" состоялось исполнение мугама "Рахаб", сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии вечера таристы, народный артист Вамиг Мамедалиев и заслуженный артист Валех Рагимов рассказали об особенностях мугама "Рахаб", обладающего древней историей и относящегося к семейству "Шур" (всего различают семь основных ладов: "Раст", "Шур", "Сегях", "Шуштер", "Чаргях", "Баяты-Шираз", "Хумаюн" и несколько побочных).

Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев. Каждая мугамная композиция состоит из нескольких частей, объединенных общим творческим замыслом, и называется в соответствии с одним ладом-мугамом, в котором она исполняется.

Цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям нашей школы классического исполнительства, донесение философии нашего древнего мугамного искусства до широкой общественности.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Древний Рахаб азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости