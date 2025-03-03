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В Гахе состоится встреча с народным артистом Забитом Набизаде в рамках проекта "Друг Мастера"

Культура Материалы 3 марта 2025 16:12 (UTC +04:00)
В Гахе состоится встреча с народным артистом Забитом Набизаде в рамках проекта "Друг Мастера"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Друг Мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры в Гахе состоится встреча с народным артистом Азербайджана, старшим преподавателем Азербайджанской национальной консерватории Забитом Набизаде, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Мероприятие при поддержке Шеки-Загатальского регионального управления культуры пройдет в Центре культуры Гаха 5 марта в 14.00.

На встрече будут обсуждаться вопросы преподавания искусства мугама, его исполнения, концертного творчества артиста, а также вопросы стимулирования деятельности талантливой молодежи. Гостям будут представлены различные мугамные композиции.

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