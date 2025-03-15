Detaşe-Sabah в Баку – в коллективе только классические красавицы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт ансамбля скрипачей "Detaşe-Sabah", художественным руководителем которого является профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народная артистка Захра Гулиева, сообщает Trend Life.

Главной отличительной чертой ансамбля Detaşe является его состав, в который входят только скрипачи. За долгие годы плодотворной деятельности коллектив завоевал признание и любовь поклонников музыкального искусства, каждый раз радуя их интересными проектами на различных концертных площадках страны.

На вечере в исполнении очаровательных и талантливых дам прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков, сонеты Уильяма Шекспира и стихи Расула Рзы. Концертмейстер – Сабина Мурадова.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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