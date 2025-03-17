Вечер проекта "Незабываемые" посвятили творчеству видного ханенде Ягуба Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar) состоялся вечер памяти, приуроченный к 95-летию видного представителя мугамного искусства, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Ягуба Мамедова, сообщает Trend Life.

На вечере, ведущим которого был заслуженный работник культуры, писатель Мустафа Чеменли, своими воспоминаниями об исполнителе и мыслями о его большом вкладе в развитие национального музыкального искусства мугама поделились народный артист Вамиг Мамедалиев, заслуженный деятель искусств Ариф Асадуллаев и писатель-поэт Сейран Сахават. Были представлены видеозаписи выступлений Ягуба Мамедова, хранящихся в Золотом фонде.

На вечере заслуженные артисты Севиндж Сарыева, Тайяр Байрамов, Илькин Ахмедов, ханенде Миралам Мираламов, Нисбат Садраева, Мурад Лачин, Хатаи Гаджиев исполнили мугамы и теснифы из репертуара выдающегося артиста. Выступления прошли в сопровождении инструментального состава Международного центра мугама под руководством тариста Рустама Муслимова.

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Ягуб Мамедов родился 5 мая 1930 года в Агджабеди. Представитель Карабахской школы мугама, получил профессиональное музыкальное образование в Азербайджанском государственном музыкальном училище. Под руководством известных ханенде Сеида Шушинского и Муталлима Муталлимова он изучил дестгяхи мугама и искусство ханенде, а также приобрел глубокие знания в области музыки и поэзии. Знал все дестгяхи мугама, глубоко понимал азербайджанскую поэзию. Ягуб Мамедов с 1958 года работал солистом в Азербайджанской государственной филармонии, выступал на концертах. Его интерпретации мугамных дестгяхов на граммофонных пластинках были известны на всем Ближнем и Среднем Востоке. Скончался 5 июля 2002 года в городе Баку.

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