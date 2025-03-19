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Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)

Культура Материалы 19 марта 2025 19:49 (UTC +04:00)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Фото: Emedia Group

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской школы искусств, Союза театральных деятелей Азербайджана и при организации Emedia Group cостоялась церемония закрытия первого Детского театрального фестиваля, приуроченная ко Дню национального театра, сообщает Trend Life.

В рамках фестиваля выступили дети разных возрастных групп. В мероприятии приняли участие депутаты, председатели НПО, известные деятели искусства, представители прессы и другие гости.

Основатель и художественный руководитель Азербайджанской школы искусств Фарид Багиров подчеркнул успешное завершение фестиваля и объявил о проведении в следующем году 2-го Детского театрального фестиваля. Он отметил, что фестиваль является отличной творческой площадкой для детей, подчеркнув важность продолжения этой традиции. На будущих фестивалях будут проведены более масштабные мероприятия и представлены новые театральные элементы.

Председатель Emedia Group Эльшан Алиев отметил, что фестиваль внес большой вклад в развитие детского театрального искусства. Он подчеркнул важность поддержки творческого потенциала детей и поблагодарил медиа-структуры, которые играют важную роль в информационном обеспечении и продвижении фестиваля.

Заместитель председателя Союза театральных деятелей, заслуженный артист, профессор Азад Шукюров отметил вклад фестиваля в привлечение нового поколения талантов к театральному искусству, подчеркнул, что участие детей в подобных проектах раскрывает их творческий потенциал.

В 6-дневном фестивале приняли участие представители средних школ, культурных центров, государственных и частных учреждений в возрасте от 6 до 14 лет, занявшие 1, 2 и 3 места.

На основе оценок жюри были выбраны победители:

I место – Центр детского и юношеского творчества № 3 - Детский театр "Çiçəyim",

II место – Центр детского и юношеского творчества № 7 - коллектив "Sənət İnciləri",

III место – средняя школа № 259 имени Мирзы Алекпера Сабира - коллектив "Hop-Hop",

III место – Азербайджанская школа искусств - коллектив "Səhnənin Ulduzları".

Награжденные в специальных номинациях фестиваля:

Лучший актер – Юсиф Аллахвердиев за роль Принца в "Приключениях принцессы",

Лучшая актриса – Дениз Масимли за роль Чиркин гыз в фильме "Красавица Фатма",

Лучший режиссер - Ягут Бадалова-Масимли за спектакль "Ленивый Ахмед",

Самый характерный актер – Салех Усубалиев в спектакле "Джик-Джик ханым",

Самая милая актриса - Рабия Синай Саридуман в спектакле "Приключения принцессы",

Самый милый актер – Саид Талыблы в спектакле ”Путь черепахи",

Лучшая постановка – Мехпара Мамедова за спектакль "Ленивый Ахмед",

Лучший музыкальный сборник - Рагим Рагимов за спектакль "Джик-Джик ханым",

Лучший сценический костюм - Рена Керимова за спектакль "Приключения принцессы"

Лучший танец - Али Натигоглу в спектакле ”Сказка ленивого Ахмеда".

В завершение всем участвующим в фестивале детским коллективам были вручены сертификаты и подарки. Церемония закрытия завершилась музыкальными и танцевальными номерами.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
Состоялась церемония награждения победителей первого Детского театрального фестиваля (ФОТО)
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