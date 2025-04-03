Многовековое искусство мугама – импровизации азербайджанских артистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама с аншлагом прошел очередной вечер в рамках проекта "Muğamat axşamı" (Вечер мугама), сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили заслуженные артисты Бабек Нифталиев, Арзу Алиева, солисты МЦМ Вяфа Везирова, Сабина Арабли, Рявана Гурбанова, Миралам Мираламов, Камила Набиева в сопровождении инструментального ансамбля под руководством Ровшана Гурбанова (тар). В составе ансамбля Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара), Васиф Юсублу (уд) и Адам Зарбалиев (балабан).

Директор МЦМ, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что цель проекта – сохранение, пропаганда и передача будущим поколениям многовекового искусства мугама.

Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев.

Мугам – один из древнейших музыкальных жанров и уходит глубоко корнями в духовную культуру. Одно из значений этого слова объясняют как музыку, ниспосланную Всевышним. Не случайно ученые древности лечили людей звуками мугама. Всего различают семь основных ладов мугама: Раст, Шур, Сегях, Шуштер, Чаргях, Баяты-Шираз, Хумаюн и несколько побочных. Между разделами мугама исполняются теснифы – вокальные композиции, или ренги и диринги, инструментальные включения. Стиль исполнения также заслуживает особого внимания - он основан на импровизации. Этот эффект переносит слушателя в совершенно другое измерение с мелодиями, исполненными на таких национальных инструментах, как тар, кяманча и гавал (также могут быть использованы другие инструменты), и конечно же, исполнителем мугама - ханенде.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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