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Воплощение национальных традиций в музыке в Гяндже

Культура Материалы 7 апреля 2025 12:21 (UTC +04:00)
Воплощение национальных традиций в музыке в Гяндже

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинском государственном университете 8 апреля состоится научно-практический семинар на тему "Воплощение национальных традиций в музыке", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджинского государственного университета, сообщает Trend Life.

Целью семинара является донесение до молодого поколения композиторских традиций, сформированных на основе наших национальных корней, а также исследование вопросов профессионального музыкального наследия Азербайджана.

В рамках научного семинара пройдут выступления экспертов по данной теме и музыкальная программа.

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