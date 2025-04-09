В Баку появится прекрасная девочка, ростом не больше человеческого пальца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одна женщина вырастила цветок, в чашечке которого оказалась прекрасная крохотная девочка, ростом не больше человеческого пальца, женщина назвала её Дюймовочкой…

Она спасается от Лягушки, но попадает к Жуку, который вскоре бросает ее и бедная девочка остается одна в лесу... У Дюймовочки доброе сердце, она спасает Ласточку, которая впоследствии переносит её в теплые края, где ее ждет Король эльфов...

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя завершаются репетиции спектакля "Дюймовочка", премьера которого пройдет 19 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен режиссером Айлой Османовой по одноименному произведению датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Художники-постановщики - Шахин Гусейнли и Екатерина Харитонова, музыкальный составитель - Айгюль Гулиева, ассистент режиссера - Насиба Джаналиева, пластическое решение пьесы - Джейхун Дадашов.

Роли исполняют - Айдан Гасанзаде, Фарида Гурбанова, Рамиль Мамедов, Хаяля Гасымова, Ильхан Садыгов, Кенуль Абилова, Эльгюн Яхъяев, Матлаб Абушов, Ирада Рашидова, Анар Сейфуллаев, Илаха Амирханова, Айбениз Гейдарова, Нурана Вагифгызы, Гельбениз Латифова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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