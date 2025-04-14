Азербайджанская картина признана лучшей в Кыргызстане – армянский фильм сняли с конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 11 по 14 апреля в Бишкеке состоялся 12-й Международный кинофорум "Умут". В рамках форума были представлены два фильма из Азербайджана: "Sanki yoxsan" режиссёра Азера Гулиева и "Однажды в Сабунчу" режиссёра Мурада Шукюрлю. Об этом сообщил Trend Life Азер Гулиев.

Азербайджанскую делегацию на форуме представляли режиссёр фильма "Sanki yoxsan" Азер Гулиев, исполнительный продюсер фильма "Sanki yoxsan" Мехман Фатуллаев, продюсер фильма "Однажды в Сабунчу" Сахиль Мамедов.

Фильм Азера Гулиева "Sanki yoxsan" стал обладателем главного приза международного конкурса "Лучший игровой фильм", завоевав высокую оценку жюри и зрителей. Победа в основной номинации форума стала важным событием не только для творческой группы фильма, но и для всего азербайджанского кинематографа.

Фильм "Sanki yoxsan" является совместным производством Азербайджана и Франции.

Режиссёр-постановщик - Азер Гулиев. Продюсером выступила французская компания LaLuna. Исполнительный продюсер - Мехман Фатуллаев, ко-продюсер с азербайджанской стороны - Али Саттар Гулиев, художник-постановщик - Гурам Наврозашвили.

В конкурсной программе форума также был заявлен документальный фильм из Армении "Сад Давида". После ознакомления с содержанием картины азербайджанская делегация выразила решительный протест, аргументируя свою позицию следующим образом: в фильме используются вымышленные топонимы, искажающие историко-географическую принадлежность азербайджанских территорий. В образе главного героя представлен участник вооружённых конфликтов, занимавший сторону оккупационных сил, что воспринимается как прямая провокация и попытка героизации агрессора. В связи с этим представители азербайджанской делегации направили официальное обращение в адрес оргкомитета фестиваля с призывом пересмотреть участие фильма "Сад Давида" в конкурсной программе. В своём заявлении они подчеркнули недопустимость демонстрации фильмов, содержащих элементы политической провокации и оскорбляющих историческую память и чувства миллионов азербайджанцев.

Оргкомитет кинофорума "Умут" с уважением отнёсся к заявлению азербайджанской делегации. По итогам обсуждений дирекция фестиваля приняла решение снять фильм "Сад Давида" с конкурсного показа. Как было отмечено в официальном заявлении, содержание картины допускает трактовки, которые могут способствовать обострению межнационального конфликта. Информация об этом решении была опубликована на официальных ресурсах кинофорума, включая сайт и страницы в социальных сетях.

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