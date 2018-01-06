В США начали голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

6 января 2018 09:51 (UTC+04:00)

Члены киноакадемии США в пятницу начали подачу бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинонаграду США "Оскар". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает специализирующееся на голливудских премиях интернет-издание Gold Derby.

Онлайн-заявки от киноакадемиков будут приниматься в течение восьми дней до 12 января включительно.

Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории "лучший фильм на иностранном языке" были приняты ленты от 92 стран, девять из них ранее были отобраны к конкурсу.

Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около 6 тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на "Лучшую картину года" голосует весь состав киноакадемии.

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