В Баку пройдет красочный Косплей фестиваль Galactic Journey (ВИДЕО)

29 марта 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Holiday Inn Baku 15 апреля пройдет четвертый Косплей фестиваль, который в этом году посвящен космосу и называется Galactic Journey, организованный Azerbaijan Cosplay Convention (AzeCON), сообщили Trend Life орагнизаторы.

Косплей (от англ. costume play - "костюмированная игра") - процесс воплощения или одевания в различных книжных, кинематографических, игровых персонажей, либо исторических деятелей или социальных классов. А также процесс изготовления таких костюмов и связанное с этим движение. Имеет некоторую связь с ролевым движением (отличие в том, что косплей не предполагает развитие сюжета и характера персонажа, а концентрируется на характерных особенностях, описанных в источнике), а также исторической реконструкцией (требует детального воссоздания исторического прототипа).

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/azecon-the-galactic-journey. Телефон для справок: 055 817 12 39.

Официальные страницы: https://www.facebook.com/AzerbaijanAnimeCommunity/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/events/460192087650591/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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