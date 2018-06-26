Школьник из Сан-Паулу нарисует портреты всех футболистов ЧМ-2018

26 июня 2018 14:01 (UTC+04:00)

Восьмилетний Педро Энрике Блако из Сан-Паулу очень хотел, чтобы родители купили ему альбом для наклеек, выпущенный к чемпионату мира по футболу. И, хотя семья живет очень скромно, мама исполнила мечту сына. Только вот денег на сами наклейки, которые нужно покупать отдельно, у нее не было, передает Euronews.

Оставаться "белой вороной" среди одноклассников мальчику не хотелось. И тогда Педро вооружился листком бумаги и карандашами, решив нарисовать всех футболистов, которые отправились в Россию на мировое первенство. Сейчас в копилке Педро более 100 рисунков, в том числе портреты Лионеля Месси, Криштиану Роналду и, конечно, главной звезды бразильской сборной Неймара.

Отец юного художника умер, когда мальчику было два года. Его мама работает кассиром в супермаркете, живет семья очень бедно. "Я думала, что над Педро будут смеяться из-за того, что у него нет альбома. У других детей обычные альбомы, а у Педро он нарисованный. Мой сын всегда хотел быть художником, но общество не ценит подобные вещи", - отмечает она.

"Я изобразил и сам кубок, но все-таки сложнее всего нарисовать футболистов", - говорит мальчик. Кроме того, в коллекции Педро – изображения талисмана этого турнира Забиваки и нескольких стадионов. Творит Педро в основном в школе, где есть общий "чемпионский" альбом с наклейками, который совместными усилиями заполняют все учащиеся. Из этого альбома Педро и срисовывает игроков.

Всего в мировом первенстве принимают участие 736 футболистов. И Педро обещает нарисовать всех.

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Azernews Newspaper
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