Представлена ТОП-10 самых популярных сериалов 2019 года

Крупнейший в мире портал о киноиндустрии IMDb опубликовал рейтинг самых популярных сериалов 2019 года.

Первая строчка рейтинга досталась последнего сезону "Игры престолов". Эксперты, составлявшие рейтинг, отметили, что сериал занял лидирующую позицию не только за счет зрительского интереса, но и благодаря множеству профессиональных наград.

На втором месте оказалась драма "Чернобыль", повествующая о событиях ликвидации аварии на атомной станции. "Чернобыль" был высоко оценен зрителями и кинокритиками, а также, как и "Игра престолов", собрал множество наград.

Третье место в рейтинге досталось новому сезону фантастическому сериалу "Очень странные дела".

Помимо этих телевизионных шоу в топ-10 также оказались "Академия Амбрелла", "Черное зеркало", "Пацаны", "Острые козырьки", "Ходячие мертвецы", "Ты" и "Половое воспитание".

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