Школьник из Израиля оригинально поздравил Азербайджан с Победой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Юный израильский школьник Даниэль Давид Малах оригинально поздравил Азербайджан с Победой, сообщает Trend Life.

Даниэль продемонстрировал свое кулинарное мастерство - он испек пирог, который назвал "Карабах".

Поздравляя Азербайджан с Победой в Отечественной войне, Даниэль рассказал, что использовав кондитерские украшения, изобразил город Шуша и азербайджанские Вооруженные силы.

Отметим, что Даниэль Давид Малах ученик 4 класса Открытой демократической школы в Яффо. Он увлекается капоэйрой, бадминтоном, рисованием и кулинарией. Создает мультики и комиксы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)