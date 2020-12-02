Школьник из Израиля оригинально поздравил Азербайджан с Победой (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Юный израильский школьник Даниэль Давид Малах оригинально поздравил Азербайджан с Победой, сообщает Trend Life.
Даниэль продемонстрировал свое кулинарное мастерство - он испек пирог, который назвал "Карабах".
Поздравляя Азербайджан с Победой в Отечественной войне, Даниэль рассказал, что использовав кондитерские украшения, изобразил город Шуша и азербайджанские Вооруженные силы.
Отметим, что Даниэль Давид Малах ученик 4 класса Открытой демократической школы в Яффо. Он увлекается капоэйрой, бадминтоном, рисованием и кулинарией. Создает мультики и комиксы.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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