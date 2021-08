Азербайджанец "подарил" свой голос герою проекта Netflix

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) принял участие в озвучивании российской версии анимационного музыкального фильма "My Little Pony: Новое поколение".

"Рад поделиться с вами суперновостью: я спел песню пони Спраута в российской версии анимационного фильма "My Little Pony: Новое поколение". Спраут - крутой новый герой в этом ярком, веселом и добром мультике. Опыт участия в озвучивании песни стал для меня неожиданным и очень интересным! А мысль о том, что когда-то у меня будут детишки и они смогут услышать голос папы в таком клевом мультике, согревала и мотивировала меня на протяжении всего рабочего процесса. Надеюсь, вам понравится результат нашего "сотрудничества" с мультяшным пони!", - написал певец на своей странице в Instagram.

"My Little Pony: Новое поколение" - компьютерный анимационный музыкальный фильм 2021 года. Основан на линии игрушек Hasbro - My Little Pony. "My Little Pony: Новое поколение" выйдет осенью 2021 года на платформе Netflix.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)