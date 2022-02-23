Новый проект. Один день по горячим следам азербайджанского полицейского (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское Телевидение дало старт ещё одному новому проекту – "Один день", который расскажет об одном дне представителей различных профессий, сообщили Trend Life в отделе социального медиа и связей с общественностью телеканала.

Герои передачи – это реальные люди из различных сфер, профессионалы своего дела. Съемочная команда в течение дня снимает весь трудовой день героя и, таким образом, зритель видит, как справляется со своей работой профессионал.

Первый фильм проекта "Один день" был посвящен единственной женщине-хлопкоробу, работающей на комбайне, но пандемия и Отечественная война внесли свои коррективы в эти планы, и показ цикла передач был отложен.

Фильм "По горячим следам", посвященный азербайджанскому полицейскому, уже готов. В нем рассказывается об одном дне из жизни офицера полиции. В фильме наряду с профессиональной деятельностью полицейского в проводимой им операции, отражены его чисто человеческие чувства и волнение.

Автор проекта - Эльчин Мусаоглу, оператор - Эльхан Рустамов, звукорежиссер - Джейхун Агаев, продюсер - Фатима Азимова.

В рамках проекта планируется показ цикла этих фильмов. Фильм "Один день: по горячим следам" будет продемонстрирован 23-го февраля в 18:30 на AzTV.

(Автор: Вугар Иманов)