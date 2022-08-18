Чем обернулась мечта стать актрисой – "Календарь страхов" турецких звезд уже в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров "CinemaPlus" стартовал турецкий фильм ужасов производства Dras Film Pictures под названием "Korku Takvimi" ("Календарь страхов"), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Продолжительность фильма - 100 минут. Возрастное ограничение 18+

Режиссёром киноленты является Юнус Шевик. В главных ролях - Мелиса Седа, Зафер Кора и Невин Эфе.

Сюжет фильма: самая большая мечта Хульи - стать известной актрисой. Однажды она получает предложение о главной роли, о которой мечтала. Но она не ожидает, что вместо главной роли с ней беспощадно обойдется сама жизнь. То, что началось с несчастного случая, с которым она столкнулась по дороге на съемочную площадку вместе с близкой подругой Эбру и её партнером по фильму Тахиром, на самом деле самое безобидное событие из тех, которые ждут ее впереди...