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Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)

Интересное Материалы 31 августа 2022 13:45 (UTC +04:00)
Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Дальневосточный аэрокосмический музей (Амурская область, Россия) доставили фюзеляж самолета - АН-24РТ "Муслим Магомаев", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В длину фюзеляж самолета превышает 30 метров, а его диаметр составляет около трех метров.

Самолет АН-24РТ является именным. Он назван в честь легендарного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева, так как в свое время артист летал на нем с гастролями по БАМу. Теперь воздушное судно продолжит свое существование уже как экспонат Дальневосточного аэрокосмического музея.

Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)
Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)
Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)
Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)
Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)
Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея (ФОТО)
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