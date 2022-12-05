Спецэффекты, яркие танцевальные номера и любимые герои – новогоднее представление в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоится показ музыкального представления "Новогодние каникулы Деда Мороза и его друзей", сообщили Trend Life в театре.

Учитывая повышенный интерес на заявленные ранее даты - 18, 24 и 25 декабря на новогодние музыкальные представления "Новогодние каникулы Деда Мороза и его друзей", по многочисленным просьбам зрителей организаторы решили порадовать юных зрителей и показать спектакль ещё и 3 января в 15.00.

На сцене театра окажутся три Деда Мороза и Снегурочка. Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, эпатажных кукол LOL, отважного Аладдина и Жасмин, самых бесстрашных Бурундуков, сверхскоростного Соника, магического Микки Мауса, великолепной Эльзы и Олафа, Белоснежки и Гнома, Алисы в стране Чудес, Чеширского кота, всеми любимых героев Вселенной Марвел - Халка, Тора и леди Тор. Также зрителей ждет встреча с веселым Пикачу, принцессой Авророй и Малифисентой и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

Отметим, что в фойе театра всех детей будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Начало показов - в 12.00 и 15.00.

Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте Iticket.az

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