В Баку состоится сольный концерт группы "Dervish Band"

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится сольный концерт группы "Dervish Band", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Большой сольный концерт группы "Dervish Band" впервые в Баку, с программой "Dünya sənin, dünya mənim" пройдет 18 июня в 20.00.

Специальным гостем вечера будет Джейхун Самедов, исполнитель популярных хитов "Getmə" и "Tufan var".

Гостей программы ждут живой звук, любимые хиты, много сюрпризов, и конечно, хорошее настроение.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/dervish-band/90521