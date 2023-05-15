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В Баку состоится сольный концерт группы "Dervish Band"

Интересное Материалы 15 мая 2023 11:51 (UTC +04:00)
В Баку состоится сольный концерт группы "Dervish Band"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится сольный концерт группы "Dervish Band", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Большой сольный концерт группы "Dervish Band" впервые в Баку, с программой "Dünya sənin, dünya mənim" пройдет 18 июня в 20.00.

Специальным гостем вечера будет Джейхун Самедов, исполнитель популярных хитов "Getmə" и "Tufan var".

Гостей программы ждут живой звук, любимые хиты, много сюрпризов, и конечно, хорошее настроение.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/dervish-band/90521

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