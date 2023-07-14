В Азербайджане объявлен отбор исполнителя и песни на "Евровидение-2024"

БАКУ /Trend Life/ - Общественная телерадиовещательная компания (İTV) объявила об отборе исполнителя и песни, которые представят нашу страну на Международном конкурсе "Евровидение-2024", сообщили Trend Life в пресс-службе İTV.

Напомним, что Общественная телерадиовещательная компания (İTV) является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

Исполнители, желающие принять участие в отборе, могут отправить свои заявки на адрес электронной почты [email protected] до 30 сентября.

Чтобы заявка была принята соискатели должны учитывать следующие условия: представленная песня должна быть в формате MP3 192 kbps и иметь аранжировку; нужно представить краткую биографию, фотографию участника и информацию об авторах песни; согласно правилам Европейского вещательного союза, хронометраж песни не должен превышать 3 минут; песня не должна быть размещена в коммерческих целях до 1 сентября 2023 года на общественных ресурсах и в СМИ (телевидение, радио или интернет ресурсы), а также на музыкальных платформах.

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не будут считаться действительными. Канал оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в выбранную песню.

Отметим, что Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая.