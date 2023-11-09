"Марио и друзья": самый узнаваемый персонаж компьютерных игр в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 19 ноября состоится премьера нового спектакля "Марио и друзья", сообщает Trend Life.

Интерактивный спектакль подарит массу ярких впечатлений юным зрителям, которые отправятся в увлекательное путешествие с главным героем представления и его друзьями, чтобы противостоять вызовам сил зла. Спектакль учит юных зрителей добру, дружбе и взаимопомощи.

Отметим, что Марио - самый узнаваемый персонаж компьютерных игр и назван иконой игровой индустрии. Марио появился в более чем 200 видеоиграх с момента своего создания.

Спектакль будет представлен 19 ноября в 11:00 и 15:00 на русском языке и в 13:00 – на азербайджанском языке.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/kids/mario-and-friends

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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