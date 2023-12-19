Фестиваль Азербайджана в Токио вызвал большой интерес (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из самых известных и посещаемых парков японской столицы Токио - Уэно впервые прошел фестиваль Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Мероприятие было организовано Центром дружбы Азербайджан-Япония и НПО BMI Company Limited при поддержке госкомитета, столичного правительства Токио и МИД Японии.

Приветствуя участников фестиваля, председатель Центра дружбы Азербайджан-Япония Халил Калантар отметил, что цель мероприятия - донести до местных жителей древнюю и богатую азербайджанскую культуру и традиции. Было отмечено, что Азербайджан, расположенный на побережье Каспийского моря и являющийся древней тюркской землей, за последние годы добился больших успехов не только во всех сферах жизнедеятельности, но и на международной арене. Организация таких мероприятий, направленных на дальнейшее развитие дружественных связей между азербайджанским и японским народами, имеет важное значение, и эти проекты будут продолжены в ближайшем будущем.

Во время двухдневного фестиваля жителям Токио демонстрировали издания, образцы, танцы и песни, отражающие древнюю историю, богатую культуру и национальную кухню Азербайджана. Было представлено выступление танцевальной группы Lotos Kələbək, а также хорошо известной в Японии группы Киеси Охиры с исполнением на азербайджанских инструментах - сазе, уде и таре.

Фестиваль вызвал большой интерес у местных жителей и гостей города.

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