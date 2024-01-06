Впервые в Баку! Грандиозное шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, 13 и 14 января состоится грандиозное шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко" с участием Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые представят самые яркие фрагменты из известных сказок на льду, сообщает Trend Life.

Зрителей ждет встреча с Щелкунчиком и Мышиным королем, Золушкой и Прекрасным принцем, Красной шапочкой и Волком, они побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи гномов.

Яркие эксклюзивные костюмы, уникальные номера на льду, классическая и современная музыка в фееричном праздничном гала-шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко" с участием звезд российского фигурного катания: трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов гран-при Евгений Плющенко, "Русская ракета", вундеркинд русского фигурного катания и серебряный призер олимпиады в Пекине - Александра Трусова, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер по парному катанию Георгий Куница, Лиза Нугуманова, Александр Плющенко и другие спортсмены.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/tales-of-evgeni-plushenko

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