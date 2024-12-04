"Evdə Qalmış-2" - Почему у Севды и Руслана нет детей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во всех филиалах Park Cinema с 13 декабря начинается показ второй части любовной комедии Валеха Ахмедова "Evdə Qalmış-2", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

По сюжету, спустя пять лет, все начинают задаваться вопросом "A bala, bir şey mirşey var?" - "Почему у Севды и Руслана нет детей?". Между тем, избегая ответов, пара ведет свой скрытый образ жизни. Каждый вынужден пережить величайшее испытание своей жизни в этой захватывающей и полной неожиданностей романтической комедии.

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