В Баку наступает 4723 год по китайскому календарю – праздник жителей Поднебесной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Deniz Mall в ресторане CÀSÀ прошло праздничное культурное мероприятие, посвященное Китайскому Новому году, организованное посольством Китая в Азербайджане, сообщает Trend Life.

С участием азербайджанской и китайской молодежи гостям были представлены праздничные танцы, мастер-классы и развлекательные игры, детям преподнесены подарки.

Китайский Новый год (Чуньцзе, Праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его неофициально называют "лунным новым годом", поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз. В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января, по летоисчислению - 4723 год.

Цикл новогодних празднеств традиционно начинается в первый день месяца пиньинь китайского календаря и заканчивается Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднований. В эту новогоднюю пору большинство жителей Поднебесной собираются семьями на свой ежегодный ужин воссоединения. По традиции, запуски фейерверков должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни. Происхождение этого праздника относится к древним временам, в нынешней форме в нём отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Каждый год обозначается одним из 12 зодиакальных животных и цветом по системе "Пяти стихий" (земля, вода, огонь, металл, дерево). В 2025 году символом будет Деревянная Змея, а основным цветом - зеленый. В Китае змей называют маленькими драконами и связывают с мудростью, преображением и элегантностью.

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