Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО)

Интервью 11 июня 2020 13:04 (UTC+04:00)
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В конце мая организаторы I Бакинского международного фестиваля акварели Xəzərin dalğaları ("Волны Каспия") объявили имена победителей. В данном конкурсе приняли участие около 350 авторов из более 20 стран мира, которые представили свыше 500 работ. А победителем стала российская художница Екатерина Шиляева с работой под названием "Король фруктов". На картине, которая принесла художнице первое место, изображён красавец-гранат - сочный красный плод, который является одним из символов Азербайджана.

В беседе с корреспондентом Trend Life Екатерина Шиляева рассказала с чем ассоциируется у нее Азербайджан, как и когда она начала писать акварелью, а также затронула актуальную сейчас во всем мире тему карантина.

- Екатерина, тема Бакинского международного фестиваля акварели - Азербайджан. Расскажите, вы были в нашей стране, знакомы ли с историей, культурой и искусством Азербайджана.

- В Азербайджане не была ещё ни разу, к сожалению. Очень надеюсь, что итоговая выставка фестиваля и станет поводом для посещения вашей страны. А то, что Азербайджан - это и солнце, и роскошная природа, древняя история и современная архитектура, гостеприимство и замечательные люди, я знаю! Уже много лет общаюсь с вашими земляками, которые приехали когда-то в Петербург и с ними наш север точно стал ярче, теплее и солнечнее. Оптимизм, энергия, умение радоваться и радовать других, щедрость, искрящийся юмор, дружелюбие! Рядом с ними всегда так тепло и уютно, что их постоянно окружает море друзей и даже поклонников. Я в их числе. Может именно благодаря им Азербайджан мне стал близок и интересен, несмотря на то, что я ни разу там не была. Я знакома с некоторыми традициями, азербайджанской кухней, интересовалась историей, архитектурой, природой вашей прекрасной страны. Думаю, что при личном посещении она предстанет ещё более яркой, особенной и неповторимой.

- Вы так прекрасно рассказываете о стране... Думаю, что когда приедете к нам, то влюбитесь в Азербайджан окончательно и бесповоротно. Екатерина, если говорить о фестивале, то желающие принять участие в нем могли представить на конкурс до трех работ. Сколько работ заявили вы?

- Я представила на конкурс две работы. Вторая - пейзаж, на написание которой меня вдохновил фильм о заповедном крае Азербайджана, национальном парке Гёйгёль, об экосистеме, о таких невероятных и красивых горных озёрах, о фауне этих мест. Эффектная съемка с помощью коптера, дающая ощущение бескрайней свободы и присутствия одновременно позволила почувствовать всю уникальность заповедной зоны. Вот и желание написать пейзаж, выхватив хотя бы мгновение из этого фильма, я исполнила.

- Расскажите о работе, которая заняла первое место... Что вас вдохновило на ее создание?

- Идея изобразить роскошный гранат на фоне национального ковра появилась почти сразу. То, что это самый почитаемый плод и символ Азербайджана, я знала. Также была осведомлена о том, что в его честь в стране отмечается праздник. Гранат - и мой излюбленный герой для изображения. Он довольно часто фигурирует в моих полотнах, настолько он выразителен и красив. А национальный ковёр написан в качестве фона для того, чтобы ещё сильнее подчеркнуть его высокую значимость. У меня вызвало удивление количество школ ковроткачества в Азербайджане, когда я занималась выбором рисунка ковра. Такая богатая история их возникновения, обилие направлений, стилей, тем, символических узоров! Когда "фон", наконец, был найден, работа пошла быстро. Подключила воображение и опыт. Писала не с натуры, не по готовому фото, однако композицию, текстуры и свет представляла очень отчетливо.

- По профессии вы архитектор, а с чего начались ваши "отношения" с акварелью?

- Это долгая история "отношений" (улыбается). Акварель так или иначе сопровождала меня сколько я себя помню. И мое знакомство с акварелью случилось гораздо раньше получения профессионального архитектурного образования. Саратовская детская художественная школа ознаменовала мой первый опыт с классической акварелью. Эта школа была очень сильной, и дала мне практически все необходимые навыки. А потом я встала перед выбором - архитектурное или художественное образование. Выбрав архитектуру, не забрасывала своё увлечение, да и кафедра рисунка в нашем вузе (прим. - Ленинградский инженерно-строительный институт (сейчас - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)) была тогда на высоте. Работая уже в бюро, часто занималась оформлением самих проектов. Застала времена, когда их презентацию делали ещё вручную без компьютера. А когда уже освоила компьютерные программы, все эти навыки мне помогли. Цвет, свет, объем, пропорция, композиция - их надо чувствовать, видеть, понимать, пользуясь любым изобразительным инструментом. Увлекалась также пленэрной живописью. Акварель ведь незаменима в этом случае. Знакомый художник-акварелист Станислав Корягин дал мне несколько уроков живописи акварелью по-сырому, познакомил меня с этой техникой. Я ему очень благодарна, однако, к сожалению, его уже нет с нами. Так, в перерывах между основной работой (ею с некоторых пор стал дизайн интерьера) семьей, прочими заботами я всегда возвращалась к этому чистому творчеству. Сейчас же это моё увлечение превратилось, наконец, в основное занятие, чему я очень рада. Спасибо родным, поддерживающим меня во всем.

- А почему вы выбрали акварель, а не масляные краски, например?

- Скорее это она меня выбрала (улыбается). Наверное так. Я люблю спонтанность, импровизацию, некоторую непредсказуемость, и все это вместе приводит к определенному результату. Акварель и предоставляет мне возможность полностью насладиться этим процессом.

- Это правда, что акварель - очень своенравный материал, и рисовать им намного сложнее, чем другими красками?

- Да, полностью соглашусь с этим утверждением. Настоящая акварель - это что-то сродни магическому зелью. Полностью контролировать её практически невозможно. Только предугадывать и "договариваться", иногда идти следом, и постоянно практиковаться.

Акварелисту нежелательно простаивать, а если перерыв в работе затянулся, необходимо "расписываться" какое-то время. Рука должна быть "согретой", ведь мазок, тон, цвет должны быть максимально точными. Исправления, грязь, лишние или неловкие штрихи и линии в акварельной работе очень заметны!

- Я посмотрела ваши работы на странице в Instagram – там есть портреты, пейзажи, натюрморты… В каком жанре больше всего любите рисовать?

- Спасибо, что заглянули на мою страничку. Жанры люблю разные, другой вопрос - что сложнее. Если по нарастающей, то: натюрморт - пейзаж - портрет. Но главное для меня, когда я выбираю тему и жанр - это интерес, желание, впечатление, возникшая именно сейчас идея. Без трепетного восторга натурой, какого-то особого её понимания, видения, может не возникнуть того подъема, который наверное и служит вдохновением. Используя разные жанры, к тому же, получается осваивать и разные техники. Акварель открывает тебе их множество! Особый случай - это когда получается изобрести и удачно применить что-то своё. Тогда праздник, эврика!

- Сейчас в период пандемии весь мир "сидит" на карантине. Расскажите, как проходит у вас период самоизоляции, и изменился ли за это время ваш привычный уклад жизни?

- Да, мир сегодня как никогда един! И поражает, что только такая беда, как пандемия, указывает нам, что мы все равны, все мы из плоти и крови, боль и страхи у нас общие. И только сообща, изолируясь, уважая друг-друга, мы сможем помочь себе и другим в этой ситуации. Осознание этого и ответственный подход каждого - всем нам в помощь. Хотелось бы, чтобы, сумев совместно справиться с этой проблемой, человечество научилось бы решать и другие глобальные проблемы. Сообща! Думать и решать!

Если говорить о себе и моей семье, то мы оберегаем себя и окружающих всеми доступными средствами. Связь с родными и друзьями не прерывается. Особое спасибо интернету, конечно. Работа наша почти всегда и была "на дому", здесь образ жизни изменился не так сильно для нас.

- Итоговая экспозиция работ Бакинского международного фестиваля акварели пока отложена. Наверно, она будет проведена уже после того, как отменят карантинный режим, и будут разрешены массовые мероприятия. Скажите, если границы будут открыты, планируете приехать в Баку на выставку?

- Конечно, было бы очень здорово посетить Баку - красивейший город! Да ещё и по такому поводу! Я очень надеюсь на скорое избавление от обстоятельств, препятствующих этому. Так, с верой в скорую встречу!

Отметим, что I Бакинский международный фестиваль акварели Xəzərin dalğaları ("Волны Каспия") организован министерством культуры, Союзом художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереей, представительством в стране Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и Центром искусств "Хатаи".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Image
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинская акварель российской художницы: с вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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