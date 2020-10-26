Последним завещанием отца было присыпать могилу землей из освобожденного Губадлы – актер и мейханачы Намиг Мяна

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение после 27 летнего родного Губадлы от армянских оккупантов стало самым счастливым моментом моей жизни. Жаль, что отец не дожил до этого - последним завещанием было присыпать его могилу землей из родного освобождённого Губадлы, сказал в интервью Trend Life популярный поэт, чтец, актер и мейханачы Намиг Мяна (Алиев)

"Не могу передать словами насколько чувства неимоверной радости захлестнули мою душу, и я плачу от счастья. Во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в единении народа и доблестной армии наша страна пишет славную историю освобождения от армянских фашистов, которые около 30 лет оккупировали наши земли. Светлая память шехидам, и мой низкий поклон их отцам и матерям, которые воспитали таких героических сыновей. К сожалению, не все губадлинцы дожили до этого счастливого дня, но их души сейчас радуются, как и душа Национального героя Азербайджана, полковника Шукюра Гамидова, который недавно героически погиб во время освобождения родного Губадлы. Он был мне настоящим другом, истинным патриотом и бесстрашным человеком, который стал шехидом во имя Родины! В Губадлинском районе будет увековечено его имя, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с отцом Шукюра Гамидова. Светлая память всем нашим шехидам, они всегда будут жить в наших сердцах, имена героев навсегда вписаны в историю страны", - сказал Намиг Мяна.

Артист вспоминает свои прекрасные годы жизни в Губадлинском районе, в родном селе Бахтиярлы, где остались могилы его дедушек и бабушек…

"27 лет разлуки – очень большой срок…Мне часто снился родной край, один из самых живописных и экологически чистых районов Азербайджана, с родниками, лесами, горами. Когда был оккупирован Губадлинский район, мне был 21 год, и за эти годы было множество успехов и счастливых моментов, но этот день - 25 октября – день освобождения родного края, считаю лучшим днем своей жизни! Слезы радости от освобождения и слезы горести от потери наших лучших сыновей – с такими двоякими чувствами живем сегодня, и ждем полного освобождения страны от армянской фашисткой нечести, который принес только горя нашему народу, разрушил наши города и села, архитектурные памятники, осквернил мечети и святыни, привел к миллиону беженцев, и по-прежнему творит военные преступления, обстреливая мирные города и села. Около 70 погибших и более трехсот раненых мирных жителей – это истинное варварское лицо. Наступила пора сломать хребет этой гадюке, чтобы больше не отравляла нашу жизнь", - сказал Намиг Мяна.

Мейханачы говорит, что как только ступит на освобождённую территорию Губадлинского района, сразу преклонит колени и поцелует родную землю.

"Сегодня идет Отечественная война, весь народ един и наша славная армия ведет героическую войну против армянских агрессоров. Пусть Всевышний хранит Азербайджан! Таких чувств у меня никогда не было! Я был во многих регионах страны, пейзаж которых очень похож на Губадлы и с грустью в сердце думал, когда же вновь увижу родные края. Слава Аллаху! И этот день освобождения настал. Я живу в Сумгайыте, где очень много жителей Губадлы, и вместе со всей страной празднуем это знаменательное событие. Ряд городов и сел ранее оккупированных районов уже освобождены, а впереди Лачин, Кельбеджар, Ханкенди, Ходжалы, Агдам, Агдере, Ходжавенд. Пусть Всевышний дарует нашей армии силы и бережет наших храбрых солдат и офицеров, чтобы вновь могли обнять своих отцов и матерей, братьев и сестер, мальчиков и девочек, чтобы мир пришел на нашу священную землю Карабаха! Пусть живет, побеждает и процветает Азербайджан", - добавил Намиг Мяна.

(Автор: Вугар Иманов)