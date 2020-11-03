Невидимые герои войны - врачи спасают наших воинов – интервью с народной артисткой Лейлой Шихлинской

БАКУ /Trend Life/ - На фронте врачи спасают наших героев, а в тылу каждый должен беречься от коронавируса, так как эта страшная болезнь имеет цепную реакцию и может помешать боеспособности нашей доблестной армии, сказала в интервью Trend Life балетмейстер-педагог, доктор искусствоведческих наук, народная артистка Азербайджана Лейла Шихлинская.

Лейла Шихлинская - автор более чем 100 научных статей. Снималась в таких культовых фильмах, как "Аршин мал алан", "День прошёл", "Деде Горгуд", "Поет Муслим Магомаев" и др. Она преподавала в школе Большого театра сразу три дисциплины. В 90-х годах была балетмейстером труппы "Дягилев-балет", художественным руководителем организованного ею в Москве экспериментального балетного творческого центра "Шейла". Она основала первую многопрофильную частную клинику в Баку, которой руководила на протяжении около 20 лет.

"На протяжении около 30 лет армянские агрессоры оккупировали наши территории, никакие мирные переговоры не привели к положительному исходу, поэтому Азербайджан ведет справедливую войну по восстановлению территориальной целостности страны. С гордостью хотелось бы отметить, что наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым , освобождает наши земли от врага. В обществе неимоверный подъем. Лично видела, как провожали два автобуса с молодыми защитниками Родины в зону боевых действий, с какой радостью и воодушевлением они идут биться с врагом! И каждое выступление, каждая фраза нашего Президента дает еще больше силы для достижения окончательной победы над врагом. У главы государства потрясающая энергетика, он очень сильный человек и это видит не только каждый гражданин нашей страны, но и весь мир!", - сказала народная артистка.

Лейла Шихлинская отметила, что и у войны есть свои законы, но злодеяния армянских агрессоров, обстрелы мирных городов и сел Азербайджана – Гянджи, Барды, Тертера и других, находящихся далеко за пределами зоны боевых действий, запрещенными баллистическими и кассетными бомбами являются военными преступлениями и должны быть осуждены мировым сообществом.

"Причем, по Гяндже ударен был нанесен в ночное время два раза, когда все спали. Как такое возможно? Это полный вандализм и варварство! Более 90 жертв и 400 раненых, среди которых множество детей, стариков и женщин. Более того, как человек, который около 20 лет руководил клиникой, знаю, какой этот стресс, особенно для беременных женщин, которые готовятся к родам. Эти маленькие дети, когда родятся, какую землю они увидят? Разрушенную? Наши славные сыны героически защищают свою страну - мужья, братья и отцы воюют на фронте, а армянские агрессоры обстреливают мирные города. Но никакая даже самая черная и жестокая сила не остановит нашу страну на пути освобождения от армянского фашизма!", - отметила народная артистка.

Война уносит жизни и лишает здоровья. Но, пожалуй, никто не сможет поспорить с тем, что военные врачи находятся в уникальном положении, ведь им приходится постоянно лезть в самую гущу сражений, для того чтобы уносить на себе тяжело раненых бойцов, не способных даже самостоятельно передвигаться. Людям этой профессии приходится проводить сложнейшие операции. Срочно оказать помощь после ранения, спасти жизнь искалеченному, быстро вернуть в строй незначительно пострадавшего – все это военный медик должен делать максимально быстро и четко.

По словам Лейлы Шихлинской, каждый гражданин страны старается приложить максимум усилий, чтобы прогнать армянских захватчиков с родной земли.

"Наряду с бессмертными подвигами наших воинов, особо отметим отвагу медиков. С первых дней войны они спасают бойцов, вытаскивая раненых с поля боя не жалея себя, даже есть погибшие среди врачей. Врачи и медицинский персонал – это невидимые герои, которые оперируют, дежурят в палатах, не спят по ночам, спасая жизни наши доблестных солдат и офицеров. Все это ради достижения одной цели - Победы! Благодаря им сотни солдат останутся живыми, вернутся в строй и одержат победу над армянскими агрессорами", – сказала она.

Лейла Шихлинская выразила свое негодование резко увеличившимся количеством зараженных коронавирусом в стране, призвав строго соблюдать правила карантина.

"Неужели, так трудно надевать маски, пользоваться дезинфицирующими веществами? Почему так все расслабились, ведь коронавирус - это очень страшная болезнь, которая фактически парализовала нормальную жизнь всей планеты. Во всем мире миллионы зараженных и сотни тысяч жертв. У нас в стране уже показатели стали превышать тысячу зараженных – это крайне недопустимо для страны, тем более, которая ведет войну. Ведь все мы взаимосвязаны, и заражённые люди могут заразить наших солдат и офицеров, которые находятся на передовой со врагом. Более того, основные силы нашей медицины сегодня во фронтовых госпиталях и больницах, лечат наших раненных. Неужели это так трудно понять? Почему надо тратить такие необходимые для фронта силы медиков на лечение больных коронавирусом, которые заболевают вследствие своей социальной безответственности? Не думаете о себе – не надо, но подумайте о своих близких и родных, более того, о наших солдатах и офицерах, которые больше всего нуждаются в медицинской помощи! Не стоит забывать, что даже зараженные люди не всегда сами заболевают (болезнь проходит бессимптомно) вследствие сильного иммунитета, но заражают других. Наши герои сражаются на фронте, а в тылу каждый из нас должен особенно беречься от этой страшной болезни. Это и будет одним из наших вкладов в общую победу", - добавила Лейла Шихлинская

(Автор: Вугар Иманов)