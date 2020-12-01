Ее прадед подписал Декларацию о независимости Азербайджана, а бабушку называли Карабахская француженка… - разговор о Победе с Нигяр Нариманбековой

Интервью 1 декабря 2020 13:22 (UTC+04:00)
Ее прадед подписал Декларацию о независимости Азербайджана, а бабушку называли Карабахская француженка… - разговор о Победе с Нигяр Нариманбековой

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбекова, проживающая и работающая в Баку и Париже – истинный патриот Азербайджана, и это выражается во всем – и в творчестве, и в общественной позиции. Наверное, и быть по-другому не могло, ведь она – дочь выдающегося живописца ХХ века Видади Нариманбекова, который на протяжении всей своей жизни воспевал любовь к Родине, духовные ценности, патриотизм, ответственность перед Отчизной, сообщает Trend Life.

- Нигяр ханым, беседуя с мастерами искусства, я порой начинаю разговор на тему творчества… Но сегодня - хочу начать нашу беседу с Победы…

- Я тоже… Хочу поздравить мужественный азербайджанский народ с Великой Победой в Отечественной войне! Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов возвратились в родную гавань! Отныне справедливость восторжествовала! Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Азербайджана, Победоносного и Мудрого Ильхама Алиева наша доблестная армия пядь за пядью освободила от коварного оккупанта священные земли наших предков. Да здравствует наш Народ - Народ Победитель!

Эти 44 дня Отечественной войны с коварным и бесчеловечным врагом вывели золотыми буквами на страницы всемирной истории бессмертные имена героев Азербайджана. Никогда более не ступит нога агрессора на нашу святую землю с целью урвать от нее хоть малую толику. Азербайджан всегда был и остается многоконфессиональной и многонациональной страной. Здесь всегда в дружбе соседствовали иудаизм, христианство, ислам и другие религии. Все нации и народности веками жили в мире на этой священной земле. Так и будет впредь и навсегда!

- Знаю, что для Вас, как и для всех азербайджанцев дорого каждое освобожденное от оккупантов село, район, город… Но, ведь Шуша имеет особое значение, это так?

- Мой род, род Нариманбековых, испокон веков жил в этих божественных краях, в самом сердце Азербайджана, в нашей жемчужине Карабаха - красавице Шуше. Мой прапрадед Нариман бек Карабахы был уроженцем города Шуша, древнего аристократического дворянского знатного рода Карабахских беков.

Он был очень уважаемым и почитаемым там человеком. Его сын и мой прадед Амирбек Нариманбеков был адвокатом, а в период АДР был губернатором города Баку. А его двоюродный брат Нариман бек Нариманбеков - видным общественным и политическим деятелем АДР, членом Закавказского сейма, министром-контролером Национального совета Азербайджана и Азербайджанского парламента. Он был одним из подписавших Декларацию о независимости Азербайджана.

Мой дедушка Ягуб Фарман Нариманбеков тоже родился в Шуше, в родовом имении нашей семьи. В 1918 году в период АДР он в числе сотни одаренных студентов поехал в Европу учиться на инженера-энергетика, учился он во Франции, в университете города Тулуза. Там же он и встретил свою любовь, мою бабушку - француженку, модельера Ирму Лярудэ. Они поженились и в 1926 году в городе Кан во Франции в молодой семье родился первенец, мой папа Видади (прим. - народный художник Азербайджана Видади Нариманбеков).

Закончив образование в университете, дедушка и бабушка переехали в Париж. Однако дедушка очень скучал по своей Родине, он много рассказывал бабушке о прекрасном Азербайджане, о сказочной Шуше, он говорил - что Шуша имеет экзистенцальное значение для каждого азербайджанца, ведь Шуша - это душа нашего народа, его сердце, которое бьется в груди каждого гражданина.

Он ей, молодой француженке из Госкони - юга Франции, рассказывал о древних стенах старой крепости, окружающей город, о величественных минаретах старой мечети, о головокружительном ущелье Джыдыр Дюзю где парят облака, о прекрасном и загадочном цветке Хары Бюльбюль, который он ей сорвет и подарит в знак их любви…

- Наверное, тогда Ваши бабушка с дедушкой и решили вернуться на Родину предков… Расскажите, как это было?

- Это был 1930 год. Они не побоялись колеса сталинских репрессий, которое уже набирало кровавые обороты. Ведь так велико было их желание вдохнуть Карабахский воздух. У нас в семье сохранились старинные фотографии 1932 года где бабушка, дедушка и папа сидят на траве на фоне прекрасной Шуши. Позже они с дедушкой переехали жить в Баку, бабушка была первым художником модельером-кутюрье в Баку, а дедушка позже стал одним из основателей Мингячевирской ГЭС, главным инженером, но каждое лето они ездили с детьми, моим папой Видади и маленьким Тогрулом (прим. - народный художник СССР Тогрул Нариманбеков), младшим сыном, в прекрасную Шушу.

В Шуше бабушку называли Карабахская француженка, это имя так и закрепилось за ней до конца ее дней. В Шуше бабушка, не знающая никакого языка кроме французского, чувствовала себя как дома во Франции, жители, а это были очень образованные люди дворянского происхождения, и прекрасно говорили по-французски, они очень тепло и по-родственному относились к восторженной иностранке.

Бабушка была патриоткой своей родной Франции, каждое утро она пела Марсельезу и подолгу рассказывала своим новым друзьям о прекрасной Франции. Находясь в Азербайджане, она влюбилась в эту гостеприимную, величественную, одухотворенную Страну огней. Она прожила в этой стране до конца своих дней, ее не сломали ни сталинские репрессии, арест в 1937 году с обвинением, что она иностранка, ни ссылка в далекий Казахстан, а потом и в Самарканд.

Она все это мужественно перенесла и через много лет после полной реабилитации, вернулась в Баку, где и прожила до последних дней своей жизни в окружении своих сыновей, Видади и Тогрула, великих художников, соединивших в себе две великие культуры, азербайджанскую и французскую, и перенесших этот искрящийся коктейль в свое творчество.

- Нигяр ханым, раз Вы заговорили о Франции, не могу не спросить о резолюции Сената Франции "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской Республики"…

- Для меня Азербайджан и Франция две самые прекрасные страны мира. В моих жилах текут эти две великие крови, чем я очень горжусь. Эти страны очень похожи друг на друга, они пропитаны музыкой, поэзией, живописью. Их населяют прекрасные, теплые, душевные, добросердечные люди. Между этими странами всегда царили дружба и взаимопонимание. И когда, 25 ноября, я узнала о

принятии французским Сенатом рекомендательной резолюции "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской Республики" - это было равносильно удару в самое сердце. Это было настолько страшно и несправедливо, что я не могла в это поверить.

Но я сразу же поняла, что это все произошло оттого, что многочисленная коварная армянская диаспора, планомерно проводящая свою лживую политику ввода в заблуждение европейцев, смогла дезинформировать отдельных французов. Ее фальсификации истории, искажение реальных событий, гнусные "сказки", бесконечное нытье и лживые слезные стенания заставили некоторых французов поверить им. Я была твердо уверена, правительство Франции примет единственно правильное решение. Так оно и случилось! Ведь Франция справедливая страна и всегда придерживается правды и истины, всегда следует международному праву. МИД Франции незамедлительно заявил, что подтверждает территориальную целостность Азербайджана и отвергает резолюцию Сената. Как и следовало ожидать, армянская диаспора не смогла добиться своей коварной цели. Ничьи происки не смогут вбить клин в дружбу азербайджанского и французского народов. Происки гнусного армянского лобби потерпели поражение.

- Нигяр ханым, давайте поговорим о творчестве. Люди искусства, часто в своих произведениях отражают события, волнующие народ на данный момент. Думаю, и Вы отразили в своих полотнах наше счастье Победы…

- Давно обещала поклонникам моего творчества привезти из Парижа, где я работаю многие годы, свои картины для проведения персональной выставки в родном Баку. Я привезла картины, которые участвовали на знаменитых арт-проектах Европы специально для встречи с любимым бакинским зрителем. Также на протяжении 44 дней Отечественной войны я творила, создавала новую серию картин, которая отражает всю нашу любовь к родной земле, к ее возвращению из цепких лап агрессора в наши теплые объятья, как дыхание ребенка возвращается в сердце матери. Я создала картины, посвященные красотам нашей любимой жемчужины, королевы Карабаха – городу Шуша! Картины готовы и ждут встречи со своими любимыми зрителями.

Да здравствует наш Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев! Да здравствует Мужественный азербайджанский солдат! Да здравствует Великий азербайджанский народ! Победа за нами! Карабах - это Азербайджан!

(Автор: Джани Бабаева )

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