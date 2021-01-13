Игорь Пономаренко рассказал о поездках в Баку: Я, обычно, с удовольствием ем хаш (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку – одно из любимых мест гастрольных поездок для многих выдающихся российских музыкантов. Вот уже три года подряд радует бакинцев своими неординарными творческими проектами знаменитый петербургский композитор и дирижёр Игорь Пономаренко. Создатель и неизменный руководитель Симфонического оркестра IP Orchestra, дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своём знаменитом «Rock hits show» и других смелых музыкальных экспериментах, поделился впечатлениями от поездок в Баку и творческими планами на будущие совместные программы с азербайджанскими музыкантами.

– Игорь Леонидович, как получилось, что Азербайджан прочно вошёл в ваш гастрольный график?

– Это заслуга организаторов концертов, в первую очередь – замечательного скрипача Эмина Гусейнова. Мы познакомились, когда он учился в Санкт-Петербурге, вместе ездили по стране с разными программами IP Orchestra. Вернувшись в Азербайджан, Эмин предложил мне сделать совместный проект в Баку, на что я с удовольствием согласился.

– В Баку ваш коллектив IP Orchestra становится международным – к оркестру присоединяются молодые азербайджанские музыканты. Как сложилась такая практика, довольны ли вы этим сотрудничеством?

– IP Orchestra, который я создал в Петербурге, стал первым негосударственным «фрилансерным» оркестром, и эту моду подхватили другие города: Баку, Москва, Калининград… В нынешних экономических условиях негосударственному коллективу иногда дешевле и проще найти единомышленников на месте, чем ехать в другую страну полным составом.

Отправляясь в Баку в первый раз, я беспокоился, ведь кроме Эмина никого там не знал, не представлял уровня азербайджанских исполнителей. Но всё получилось отлично. Недаром говорят, что в советское время Баку был одним из первых по силе симфонических оркестров из всех союзных республик. На прекрасном уровне там музыканты и сейчас – всё замечательно.

– Как вашу программу «Rock hits show» встречают зрители в Баку? Синтез классики и рока близок азербайджанским слушателям?

– Насколько я знаю, мы первыми сыграли в Баку рок-хиты на классических симфонических инструментах, и зрители приняли программу прекрасно. Публика, которая любит классику, как правило, любит и хороший рок, и наоборот. Такое взаимопроникновение жанров трогает зрителей. Люди, которые приходят послушать рок-музыку в симфоническом исполнении, потом начинают глубже интересоваться и классикой, и роком. Это видно, публика об этом говорит, и это всегда очень приятно. Кстати, на нашем последнем концерте в Баку звучал азербайджанский тар, интересно было бы использовать и ещё какие-нибудь азербайджанские инструменты, например, духовые.

– Что вам нравится в Баку? Есть ли место, которое особенно вас впечатлило, и где вы стараетесь побывать в каждый свой приезд?

– Баку – город очень красивый. Он немного напомнил мне Париж – своей архитектурой, мощёными улицами, камнем песочного цвета. Мне очень нравятся одноэтажные улочки в центре, уютные дворики, словно в Одессе. В этом удивительный колорит южного города, я надеюсь, что он сохранится. Гуляли мы и по великолепной Бакинской набережной, поражаясь её многокилометровой длине. Она сделана очень красиво!

– Вы хвалебно отзывались об азербайджанской кухне – а есть ли у вас любимое блюдо?

– Да, кухня в Азербайджане прекрасная! Самолёт всегда прилетает рано утром, и мы отправляемся завтракать. Я, обычно, с удовольствием ем хаш. А однажды после бакинского концерта Эмин предложил мне пойти поесть шаурму. Я удивился, но он убедил меня, что в Баку шаурма совсем другая, чем та, которую продают на улице у нас в Петербурге. Так что я согласился, и это действительно было очень вкусно!

– Когда можно надеяться увидеть вас в Баку в следующий раз?

– Я планировал в прошлом году приехать в Баку ещё раз, но уже с губернаторским оркестром. Мы бы хотели привезти одну российскую программу, а вторую – на тему азербайджанской культуры. Сейчас мы все с нетерпением ждём, когда закончится пандемия – концерт состоится, как только нам дадут зелёный свет. Мы уже созванивались с азербайджанскими коллегами и потихоньку планируем новые выступления на весну, хотя, конечно, прогнозы сейчас давать сложно. Но рано или поздно мы обязательно снова соберёмся вместе в Баку!

– За последние годы вы воплотили множество интересных музыкальных проектов, посвященных русскому и зарубежному року, киномузыке, танго. Что сейчас в ваших творческих планах? Как повлияла на них пандемия?

– Один очень интересный проект не состоится из-за пандемии – я планировал создать шоу хитов группы Queen, пригласив оперных певцов. Поэтому сейчас я, в основном, работаю с петербургским государственным Губернаторским симфоническим оркестром. Совсем недавно мы выпустили новую программу саундтреков из голливудских кинохитов, играем и классические произведения. Также пока работаем «в стол», накапливая материал: сочиняя музыку, делая аранжировки, записывая живые концерты, чтобы потом представить зрителям новые программы. Например, я пишу музыку для мюзикла. А ещё хочу немного перепрофилироваться. В позапрошлом году в Азербайджане гастролировал наш театр «Санктъ-Петербургъ Опера» под руководством Юрия Александрова, и мне было бы очень интересно посотрудничать с этим театром. Также хотелось бы охватить ещё и театральную жизнь Баку – подирижировать спектаклем. Планы есть всегда, главное, чтобы они благополучно реализовались.

– Россия и Азербайджан год за годом наращивают культурное сотрудничество. Какие плюсы и возможности вы в этом видите? Какие творческие проекты совместно с азербайджанскими коллегами вам было бы интересно воплотить?

– В одной из программ в Баку мы исполняли музыку из кино, в том числе сыграли и спели несколько произведений из азербайджанских фильмов. Это было очень интересно, и я подумал, что было бы хорошо, если бы азербайджанские солисты приехали в Россию к нам на фестиваль - «Чайковский.spb.ru», который мы проводим с Губернаторским оркестром. Потихоньку пробиваю такую идею. Очень много в Азербайджане и замечательной классической музыки – и советского времени, и более поздней. Хотелось бы, чтобы в России исполняли больше музыки Гара Гараева и других азербайджанских композиторов.

Если моя идея концертов национальной музыки реализуется, именно Азербайджан будет у меня в приоритете, во многом потому, что у нас с азербайджанскими коллегами сложились замечательные отношения. Это может быть сборный концерт, способный заинтересовать всех – чтобы российские зрители могли послушать и азербайджанскую классику, и современные произведения, и более лёгкую музыку из азербайджанского кино. Прекрасных фильмов в Азербайджане много, и там есть шикарные песни! Такой проект вполне реально осуществить, нужно только дождаться конца пандемии.

(Редактор: Наталья Кочнева)