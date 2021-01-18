Ханлар Ахмедов и Намиг Дадашов рассказали о создании бюстов, возвращенных в Шушу: Перед домом Бюльбюля был еще памятник юному вокалисту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым бюстов выдающихся деятелей искусства – поэтессы Хуршидбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли и оперного исполнителя Бюльбюля в Шушу и провозглашение города культурной столицей страны является знаменательным историческим событием, отметили в интервью Trend Life известные скульпторы - Ханлар Ахмедов и Намиг Дадашов. Мастера в те годы создали ряд скульптур в Шуше, среди которых были бюсты Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю, созданные в творческом тандеме в рамках "Дней поэзии Вагифа" и различных культурных мероприятий, проводимых в те годы.

75-летний скульптор Намиг Дадашов: "В конце 70-х - начале 80-х годов в старинной части Баку Ичери шехер были созданы художественно-производственные мастерские, развитие которых было решено продолжить и в регионах страны, в том числе для создания музеев с целью пропаганды национальной культуры. Для этого мы отправились в Шушу, где по заказу министерства культуры Азербайджана нам предстояло создать эти бюсты. В те годы перед Домом культуры в Шуше уже стояли бюсты Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, но они были вылиты в бетоне, поэтому решено было их заменить. Вместе с Ханларом Ахмедовым мы должны были отлить их из бронзы. Это было в 1984 году. До этого, в 1982 году, в рамках "Дней поэзии Вагифа" состоялось торжественное открытие бюста поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван при участии великого лидера Гейдара Алиева. Автором бюста была первая в области станковой скульптуры азербайджанская женщина-скульптор, заслуженный деятель искусств Хаят Абдуллаева, которая была нашим с Ханларом преподавателем во время учебы в Художественном училище имени Азима Азимзаде. Кстати, в 1983 году по заказу минкультуры я также изготовил надгробный бюст из бронзы поэту Гасым беку Закиру, уроженцу Шушу, происходившему из рода Джаванширов – Карабахских ханов. Также для музея в Шуше, который находился в мечети Ашагы Говхар-ага, я изготовил тридцатисантиметровую статуэтку "Ханенде". К большому сожалению, армяне на ранее оккупированных территориях уничтожили практически все наши исторические памятники, бюсты и барельефы, а скульптуры из бронзы и других металлов кощунственно продали на металлолом. В эти дни, когда вся страна празднует Великую победу над армянской агрессией, я как гражданин и патриот, а не только как автор, радуюсь их возвращению на свою историческую родину".

74-летний Ханлар Ахмедов, являющийся автором памятнику Зейналабдину Тагиеву, который будет установлен в центре Баку: "Это очень радостное событие, что бюсты, расстрелянные армянскими агрессорами и находившиеся на протяжении 28 лет в саду Национального музея искусств Азербайджана, вернулись в Шушу. После оккупации города армянские агрессоры хотели их расплавить и продать как ценный металл, но, благодаря работавшему в те годы министром культуры Поладу Бюльбюльоглу и великому лидеру Гейдару Алиеву, они были спасены и доставлены в Баку. В 1984 году вместе с Намигом в работе над бюстами мы использовали бронзу, постамент был изготовлен из гранита. В те годы в Шуше и во всем Карабахе проходило очень много культурных мероприятий, фестивалей, концертов, открывались дома-музеи. Развитие и пропаганда национальной культуры были важными приоритетами в деятельности руководителя Азербайджана Гейдара Алиева. Кроме того, я также создал из бронзы памятник юному Бюльбюлю, который был размещен в саду Дома-музея великого оперного исполнителя. Он был изготовлен в честь 85-летия вокалиста. Как известно, Муртуза Мухтаров еще с раннего детства был известен необыкновенными музыкальными способностями, за что и был назван Бюльбюлем (в переводе с азербайджанского - соловей). Впоследствие певец выбрал его в качестве сценического псевдонима. К большому сожалению, это памятник армянские агрессоры продали на металлолом, как и многие другие произведения искусства на ранее оккупированных территориях. В частности, среди них мой бронзовый памятник "Отец и сын", установленный в Лачине".

Заслуженный художник Намиг Дадашов (27.11.1945, Баку) - выпускник Художественного техникума имени Азима Азимзаде, член Союза художников Азербайджана. Его произведения были представлены в Италии, Нидерландах, Франции, Великобритании, России, Грузии, Турции, Австрии и других странах, хранятся в музеях и частных коллекциях. Автор 15 памятных медалей, созданных по заказу министерства культуры, монументальных работ – бюста Гейдара Алиева на Нефтяных камнях, памятника Бюльбюлю на фронтоне Национальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова, бюста Генерала Шихлинского в Баку, поэта Гасым бека Закира в Шуше, памятника "Ханенде" в Ульяновске, ряда мемориальных барельефов и т.д. Является преподавателем Гимназии искусств Азербайджанской национальной консерватории.

Народный художник Ханлар Ахмедов (12.06.1946, Баку) – выпускник Художественного техникума имени Азима Азимзаде и Ташкентского театрально-художественного института. Член Союза художников СССР (1975) и Союза художников Азербайджана. Является автором ряда монументальных работ – серии, посвященной Ходжалинскому геноциду, композиций "Мать с ребенком", "Крик отца", "Мать Томрис", "Лейли и Меджнун", рельефных и исторических произведений на станции метро "Азадлыг". Его произведения были представлены во Франции, Германии, Иране, Польше, России, Украине, Узбекистане и других странах, хранятся в музеях и частных коллекциях. Является доцентом Государственного университета культуры и искусств.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)