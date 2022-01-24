Торжество азербайджанской музыки - Эйюб Гулиев рассказал о триумфе на сцене Мариинского театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе генерального директора Мариинского театра, всемирно известного дирижера, маэстро Валерия Гергиева и главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева все четыре спектакля "Тысяча и одной ночи" Приморской сцены были приурочены к 100-летию Фикрета Амирова.

Об этом Trend Life сказал дирижер спектакля - заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

"Это очень большое событие! Насколько я знаю, когда в Мариинском театре отмечают юбилеи известных деятелей в сфере искусства, обычно этому посвящается один спектакль, а в нашем случае юбилею азербайджанского композитора были посвящены все четыре спектакля", - отметил он.

Напомним, что с 13 по 23 января балетная труппа Приморской сцены выступала с гастролями в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра.

По словам Гулиева, каждый год балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра приезжает в Санкт- Петербург и выступает с гастролями на основной сцене, где демонстрирует свои самые яркие и лучшие спектакли.

"Обычно гастроли проходят в январе и августе. Балет "Тысяча и одна ночь" был поставлен во Владивостоке в 2020 году нашим соотечественником, заслуженным деятелем искусств России Эльдаром Алиевым. Я принимал участие в постановке спектакля в качестве музыкального руководителя. Спектакль стал настолько успешным, востребованным, что Валерий Гергиев очень заинтересовался им. При его поддержке и инициативе каждый год по несколько раз балет демонстрируется на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это потрясающий театр с огромными возможностями. Думаю, это одна из лучших площадок в мире, где я имел возможность работать и выступать", - сказал азербайджанский дирижер.

Эйюб Гулиев подчеркнул, что гастрольная программа балетной труппы из Владивостока всегда охватывает как новые произведения, так и классические.

"В нынешнем году гастроли начались 13 января показом "Спящей красавицы" Пётра Чайковского, затем с успехом был представлен балет "Корсар" Адольфа Адана, а завершились гастроли балетом Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь". Прошли четыре показа балета. Отмечу, что традиционно балет Фикрета Амирова демонстрируется в несколько показов. Так, в августе это были три спектакля, а в январе прошлого года - пять. Резонанс, который вызвали предыдущие гастроли, желание публики еще раз увидеть этот спектакль ставят перед исполнителями задачу представить балет, как и всегда, на самом высоком уровне. Отмечу, что удивить петербургскую публику – задача непростая, ведь местные зрители выросли на самых лучших спектаклях, самых качественных балетных постановках. В Петербурге одна из самых сильных балетных школ. В театре можно насладиться образцами мирового балета, начиная от произведений Чайковского, Адана, Делиба и заканчивая современными одноактовыми балетами. Поэтому поразить местную публику нелегко. То, что это удалось Эльдару Алиеву и его труппе, то что "Тысяча и одна ночь" снискала такую любовь, то, что спектакль принимается на "ура" и бурными овациями, еще раз говорит о величии музыки Фикрета Амирова, потрясающей хореографии и качественном исполнении произведения как балетной труппой, так хором и оркестром Мариинского театра", - отметил Гулиев.

По словам азербайджанского дирижера, оркестру потребовалось всего несколько репетиций, чтобы выпустить спектакль.

"Удивителен симбиоз балетной труппы Приморской сцены, оркестра и хора Мариинского. Мы всегда выпускаем этот спектакль за очень короткий срок, с одной или двух репетиций. Но это очень непростая задача, так как материал "Тысячи и одной ночи" достаточно сложный - и ритмически, и музыкально, и технически. Оркестр всегда играет музыку Фикрета Амирова с огромной отдачей, на очень высоком уровне, что позволяет нам за очень короткий срок показать самые лучшие качества этой музыки", - добавил дирижер.

Как отметил Гулиев, все четыре спектакля в Санкт-Петербурге имели колоссальный успех, все билеты были распроданы и показы проходили при аншлаге.

"После каждого исполнения публика стоя приветствовала солистов, хор и оркестр. Также в показах принимала участие солистка Приморской сцены Анастасия Кикоть (сопрано), которая своим выступлением обогатила исполнение данного произведения. Показы балета – это действительно торжество азербайджанской музыки. Здесь задействованы наши национальные инструменты. Так, партии на таре исполняли солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и солистка Приморской сцены Надежда Медведева. Их совместное исполнение звучало потрясающе", - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Эйюб Гулиев подчеркнул, что к 100-летию Фикрета Амирова запланировано проведение ряда мероприятий как в Азербайджане, так и за рубежом. Он отметил, что рад и горд тем, что показ балета "Тысяча и одна ночь" на сцене Мариинского театра стал первым мероприятием из этой серии.

Фото - Александр Филькин.

(Автор: Джани Бабаева)