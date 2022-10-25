Преодолев 14 тыс. км на велосипеде, из Ташкента в Баку приехал известный певец Хурсанд Шеров (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный узбекский оперный певец, руководитель ансамбля "Регистан", народный артист Хурсанд Шеров, преодолев 14 тыс. км на велосипеде из Ташкента прибыл в Баку, чтобы почтить память легендарного исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

Хурсанд Шеров посетил могилу Муслима Магомаева на Аллее почетного захоронения, возложил цветы и в интервью Trend Life рассказал о своей необычайной любви к великому исполнителю. Хурсанд Шеров уже многие годы совершает велопутешествия в память о великом Муслиме Магомаеве.

"Я в третий раз приехал в солнечный Азербайджан, чтобы почтить память великого Муслима Магомаева. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет… И я успел прибыть в Баку именно в этот день, выехав из Ташкента 22 июня и преодолев 14 тыс.км из Узбекистана через Кыргызстан, Казахстан и Россию, пройдя множество трудностей и испытаний. 17 августа я был в Москве, где посетил памятник Муслиму Магомаеву и где отметили 80-летний юбилей легендарной личности с поклонниками его творчества возле дома, где он проживал. Там мы исполнили композиции из его репертуара. По пути в Баку, в различных городах я выступал с концертами в память о Муслиме Магомаева. Среди них Вышний Волочек, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Элиста, Минеральные воды, Кисловодск, Пятигорск и т.д. Везде меня встречали очень тепло, большую поддержку оказывала азербайджанская диаспора. Я горжусь, что нахожусь на родной земле Муслима Магомаева!", - сказал Хурсанд Шеров.

Это уже четвертый велопробег в честь юбилея Муслима Магомаева, который совершается с флагами Узбекистана и Азербайджана. Первый велопробег был совершен в 2015 году по маршруту Ташкент – Москва. В 2016 году были совершены сразу два велопутешествия – через Сибирь до Великой Китайской стены по маршруту Ташкент-Урумчи-Пекин. А вернувшись в родной город, певец сел за педали и доехал до Баку, где провел ряд встреч и выступлений. Третий велопробег был совершен в 2019 году, опять по маршруту Ташкент-Москва.

Интересно, что певец увлекся велоспортом, когда ему поставили диагноз ишемической болезни сердца, была необходима операция, но он не сдался и по совету врачей стал заниматься велотренировками. На протяжении последних лет велопрогулки - неотъемлемая часть жизни для певца.

"В 2000 году во время концерта почувствовал сильную боль в сердце, а затем пропал и голос. После того, как стал заниматься велотренировками, было очень больно, но ежедневно крутя педали, я восстановил дыхание и здоровье, голос вернулся, и с тех пор не расстаюсь с велосипедом. Постепенно начал двигаться вперед, преодолевая 100, 200, 500 километров. И после перешел на большие расстояния и посвятил свое путешествие легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву, в творчество которого всегда был влюблен. Жаль, что мне не довелось познакомиться лично с самим Муслимом Магомаевым, но на всем пути решил рассказывать про этого великого человека и исполнителя, который живет в сердцах и памяти миллионов ", - рассказал Хурсанд Шеров.

Кстати, один из велосипедов Хурсанду Шерову подарила вдова Муслима Магомаева, известная оперная певица Тамара Синявская.

"Она сказала, что впервые встречает человека, который рискует своей жизнью ради любимого певца. Кстати, во время велопутешествий меня четыре раза сбивала машина, но я все равно шел вперед", - сказал певец.

Певец также владеет азербайджанским языком.

"Мой старший брат служил в Баку. Я все время слушал "Аршин мал алан", исполнял многие азербайджанские песни и таким образом выучил язык. Этому особенно способствовала любовь к Муслиму Магомаеву и азербайджанскому народу, к моим друзьям, которых много в Баку и в других странах. Из Баку также планирую совершить велопробег по регионам Азербайджана и посетить Гянджу ", - сказал он.

В планах Хурсанда Шерова отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде и пронести память о своем кумире через весь мир.