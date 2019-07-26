Потап и группа "Мозги" на красной дорожке "ЖАРЫ" почтили жертв Чернобыльской трагедии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем международного фестиваля «ЖАРА 2019» стала украинская группа танцевальной электронной музыки Mozgi, которую возглавляет Алексей Потапенко (он же Потап), сообщает Trend Life. На красной дорожке группа появилась в костюмах, которые были похожи на спецзащиту от радиации.

«В четвертый приезжаю на фестиваль «ЖАРА» в Баку, во второй раз со своей группой Mozgi. Мы из Киева, а в этом году исполнилось 33 года со дня Чернобыльской катастрофы, поэтому мы решили почтить память жертв трагедии, и обратить внимание всех музыкантов, общественность на современные проблемы экологии, которую только все вместе можем спасти. Спасибо Баку, всегда за теплый и добрый прием! Азербайджан – самая гостеприимная страна!», - сказал Trend Life Потап.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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