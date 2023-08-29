Азербайджанец решает познакомиться с русской женщиной, которую спасло сердце его жены (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер Рустам Джабраилов играет главную роль в российском сериале "Абрикосовая горечь", который снимается компанией GP Cinema по заказу телеканала "Домашний", сообщает Trend Life. Съемки проходят в Москве и Беларуси.

По сюжету, главной героине - Анне после родов необходима пересадка сердца. Сложную операцию проводят в турецкой больнице, а донором становится погибшая в аварии женщина. Вдовец Джемаль решает познакомиться с Анной, которую спасло сердце его жены.

Режиссер - Александр Мохов. В главных ролях также играют Полина Давыдова и Светлана Никифорова.