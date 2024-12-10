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Борьба человека с собственными страхами - когда в Баку наступает ночь (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 10 декабря 2024 15:14 (UTC +04:00)
Борьба человека с собственными страхами - когда в Баку наступает ночь (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Döngə

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская рок-группа Döngə представила поклонникам свой новый клип "Xəyallarda görüşək" (Увидимся в мечтах). Музыка и слова написаны солистом группы Фаридом Мамедовым, а аранжировку подготовила команда Döngə. Клип, снятый под руководством режиссера Фархада Мамедли (Quantum Production), погружает зрителя в мистическую атмосферу и затрагивает глубокие эмоциональные струны, сообщили Trend Life в пресс-службе группы.

Композиция стала музыкальным отражением темы борьбы человека с собственными страхами и стремлением удержать недосягаемое. Сюжет клипа рассказывает историю мужчины, который каждую ночь встречает воплощение своей мечты в образе загадочной девушки. Однако их общение омрачено запретом – прикоснуться к ней невозможно. В момент, когда герой решается нарушить это условие, он теряет ее навсегда.

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