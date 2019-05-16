Укрась свое будущее – это особые азербайджанские дети (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Особые дети… Таким термином принято называть детей, чье развитие сильно отличается от нормы. И от появления в семье особого ребенка не застрахована ни одна семья. Раньше семьи с детьми, страдающими разного рода нарушениями, были во многом предоставлены сами себе, жили замкнутой жизнью, общаясь в основном с врачами. Сегодня сложилась совсем другая ситуация и в нашем обществе реализуется множество проектов в этой области. Для детей с ограниченными возможностями здоровья это способ находить новых друзей, не бояться себя и общества, перенимать более эффективные формы поведения, развивать речь и стремиться к большему.

В Домах молодежи Бинагадинского и Сабунчинского районов Баку состоялась реализация проекта "Укрась свое будущее"(Gələcəyinə Rəng Qat), организованная ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при финансовом содействии Фонда молодежи Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель объединения Айнур Мамедова.

Проект был реализован в течение трех месяцев с участием около 400 детей с физическими ограничениями. Были проведены семинары по изготовлению ручных работ, изучению английского языка, игре на музыкальных инструментах и пению.

"Каждый ребенок талантлив по-своему, но это надо обязательно раскрыть и показать. Поэтому главная цель проекта – раскрыть творческие способности детей с физическими ограничениями, которые замкнулись в себе, помочь им психологически и морально, чтобы реализовать свой потенциал, вдохнуть в них уверенность свои силы. Все это направлено на реальную интеграцию в общество, создание инклюзивной атмосферы", - отметила Айнура Мамедова.

Исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров принял активное участие в семинарах, знакомился с проделанной работой и успехами детей. Он отметил, что Фонд молодежи окажет поддержку детям, чтобы приятно и интересно провести летние каникулы. В заключении участники проекта показали свои результаты обучения, чему научились за эти месяцы – пели, танцевали, читали стихи, показывали работы, а главное – отныне они поверили в свои силы! Детям были вручены сертификаты и ценные призы.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.