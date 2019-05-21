Молодой азербайджанец импровизированной речью покорил 54 страны (ФОТО)

21 мая 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/- Победитель Azerbaijan Public Speaking Competition 2019 (конкурс молодых ораторов) Адиль Гафарлы с упехом представил Азербайджан в мировом финале International Public Speaking Competition, который прошел в Лондоне с участием представителей из 54 стран, сообщили Trend Life в пресс-службе APSC.

Адиль Гафарлы выступил с речью “Lies that tell the truth” (Ложь, которая говорит правду) и был удостоин диплома "Best İmpromptu Prepared Speech" (Лучшая импровизированная речь). International Public Speaking Competition, организованный The English-Speaking Union, проводится с 1980 года.

Напомним, что Адиль Гафарлы был выбран предстваителем Азербайджана из 108 предстваителей молодежи – 1- государственных и частных школ и 11 университетов.

Beynəlxalq Natiqlik Yarışmasında iştirak edib. Adil “Lies that tell the truth” başlığı ilə çıxış edib. Adilin çıxışı auditoriya və jüri heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək “The Best Impromptu Prepared Speech” fərqlənmə diplomuna layiq görülüb.

APSC (Azerbaijan Public Speaking Competition) - это платформа, которая, применяя мировой опыт, содействует развитию будущих лидеров, ораторов в Азербайджане. APSC является известным партнером организации ESU The English-Speaking Union Великобритании с более чем 100-летним опытом. В рамках сотрудничества победители ежегодно отправляются в Лондон для участия в международном конкурсе. В то же время APSC сотрудничает с организацией PSA Public Speakers Association Соединённых Штатов Америки. Международная конференция ораторов, которая проводится каждый год в разных странах, объединяет корпоративных сотрудников, руководителей компаний, ораторов и лидеров бизнеса по всему миру.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Лондоне состоится заседание азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Энергетика 10:15
Археологи назвали третий город, который посетят сокровища Тутанхамона
В мире 15 мая 17:00
В Лондоне впервые появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде
Европа 11 мая 22:12
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
В мире 10 мая 03:59
Лондон планирует ввести законы для предотвращения угрозы вмешательства в выборы извне
В мире 6 мая 17:12
British Petroleum намерена участвовать в глубокой переработке углеводородов в Узбекистане
Энергетика 29 апреля 14:32
Лента новостей
В Грузии пройдет IX Ежегодный микрофинансовый форум стран Центральной Азии и Кавказа
Бизнес 19:18
Кямиля Алиева: ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном, так как без него в регионе ничего нельзя реализовать
Политика 19:00
Канцлер Австрии заявил о формировании переходного правительства
Европа 18:57
Китай пригрозил ответить США после внесения Huawei в черный список
Китай 18:53
Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии
Политика 18:39
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения об Агентстве аграрных услуг
Политика 18:25
Военный госпиталь в Казахстане закупает медикаменты
Тендеры 18:18
Реализация 147 новых проектов ожидается в специальных экономических зонах Казахстана
Бизнес 18:17
Международные финансовые институты финансируют $400 млн на строительство порта Анаклиа
Бизнес 18:17