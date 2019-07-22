По ту сторону витрины – как азербайджанские журналисты стали продавцами-консультантами в Мaxi.az (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Каждый из нас не может представить свою повседневную жизнь без электротоваров, предметов цифровой и бытовой техники. Ведь именно множество электронных устройств делает наш день комфортабельнее, безопаснее и интереснее. О том, как работает ведущая розничная сеть магазинов электроники и бытовой техники Maxi.az, где каждый покупатель может найти необходимый для себя товар, представители отечественных СМИ узнали как говорится "изнутри".

Сеть магазинов электроники и бытовой техники Maxi.az провела для журналистов и блогеров пресс-тур, посвященный Дню национальной прессы. Участникам пресс-тура была продемонстрирована внутренняя структура сети магазинов, состоялось ознакомление с деятельностью различных департаментов сети, знакомство с Академией качества, где проходят обучение кандидаты на работу в Maxi.az. По итогам пресс-тура журналисты прошли практику в качестве продавцов-консультантов магазине Maxi.az, расположенном в Торговом центре "Gənclik Mall".

Отметим, что компания Integral, розничной сетью которой является Maxi.az, существует более 20 лет, является крупнейшим игроком в области телекоммуникационных услуг и продажи бытовой техники, имея собственные современные салоны, разветвленную дилерскую сеть по всей стране. Компания является официальным дистрибьютором таких мировых брендов как Samsung, Lenovo, ZTE, Huawei, Kenwood, Gorenje, Delonghi, Braun, Vitek, Polaris, Maxwell, Rondell, Zimmer. Компания осуществляет постоянную обратную связь с конечным потребителем. И одним из его предприятий, которое напрямую связано с покупателями, является розничная сеть магазинов электроники и бытовой техники Maxi.az.

Магазины Maxi.az функционируют в Баку и Сумгайыте. Самый основной флагманский магазин расположен в Торговом центре "Gənclik Mall". В сети Maxi.az широкий ассортимент товаров, имеется более 20000 наименований продукции – это аудио-видео техника, смартфоны и планшеты, мелкая и крупная бытовая техника, аксессуары, товары для развлечений и т.д.

Ознакомление представителей СМИ с деятельностью компании началась со встречи с директором Илькином Гасымовым, который проинформировал участников пресс-тура о деятельности и преимуществах сети магазинов Maxi.az. Было отмечено, что Maxi.az наряду с розничной продажей, уделяет особое внимание работе с корпоративными клиентами, и делает все, чтобы это сотрудничество было успешным и долговременным. Одним из ключевых преимущественных направлений является онлайн-ресурс. Если корпоративный клиент хочет приобрести товар, то он может одним кликом выбрать необходимую продукцию, затем получает договор с подписью и печатью, производит перечисление и получает необходимый товар.

Говоря о ценовой политике Илькин Гасымов подчеркнул, что преимущество компании в том, что у нее более 15 прямых контрактов с крупными брендами. Получение продукции напрямую у поставщиков, без посредников позволяет компании продавать ее по доступным ценам.

Далее представители СМИ ознакомились с работой call-центра. Данный департамент является связующим звеном между клиентом и компанией, а его сотрудники оказывают всестороннюю информационную поддержку потребителям. С работой call-центра Maxi.az журналистов ознакомила менеджер отдела Кямаля Алиева. Сотрудники call-центра обрабатывают звонки клиентов в двух направления - онлайн продажи и отзывы и предложения. Ежедневно по онлайн продажам поступает более 500 заявок, а в направлении отзывы и предложения свыше 50. В call-центре работает восемь операторов.

"Так как у сети магазинов Maxi.az огромный ассортимент товаров, следственно и вопросы по ним тоже бывают совершено различные, они могут быть касаться кредитных условий, сервиса, доставки и т.д. Если поступают жалобы, мы незамедлительно их рассматриваем, и перенаправляем в соответствующий отдел. В течение дня поддерживаем обратную связь с клиентом. Если в зависимости от ситуации не можем решить вопрос за день, то обязательно информируем об этом клиента. Мы стараемся делать все, чтобы наша работа была эффективной, а клиенты всегда оставались довольны", - сказала Кямаля Алиева.

Как отметила менеджер отдела, количество поступающих звонков увеличивается в тот период, когда Maxi.az проводит различные акции.

"У нас установлена программа ProCall от провайдера PRONET, это очень удобная программа позволяющая обслуживать наших клиентов на высоком уровне", - добавила она.

Затем менеджер отдела лояльности Асиф Гурбанов рассказал участникам пресс-тура о программе начисления бонусов за совершение покупок - BonusPlus. Посредствам данной программы клиенты могут расплачиваться накопленными бонусами в Maxi.az и в магазинах партнеров. BonusPlus также дает возможность участия в эксклюзивных акциях и программах.

"Проект BonusPlus был запущен в 2014 году и на данный момент у нас уже более 200 тысяч пользователей. Свыше 30 процентов из них – это активные пользователи, те которые постоянно пользуются картой. В 2017 году мы пришли к тому, что карта – это не очень эффективно, люди могут ее потерять, забыть и решили запустить мобильное приложение, чтобы клиентам было удобно. На данный момент у нас 50 тысяч пользователей мобильного приложения. Сам проект активен в любом из направлений, которые входят в группу компании. И мы начисляем бонусы нашим клиентам от одного до пятидесяти процентов. Чтобы стать участником BonusPlus достаточно просто скачать приложение и пройти регистрацию", - рассказал Асиф Гурбанов.

Безусловно, в деятельности и развитии любой компании важную роль играет человеческий ресурс. О подборе персонала, его личностном развитии и карьерном росте в компании мы поговорили с HR-директором Ильгаром Бабазаде.

"К большому сожалению, к профессии продавец на сегодняшний день относятся как к промежуточному звену. Наша задача привить сотрудникам любовь к этой работе. Компания обладает большим ресурсом – это Академия Качества. Мы готовим грамотных, профессиональных консультантов, которые готовы предоставить покупателю всю необходимую информацию о товаре, могут проконсультировать в покупке, дать соответствующую рекомендацию. У нас много примеров когда из продавцов-консультантов наши сотрудники становятся категорийными менеджерами. Работая в качестве консультантов, они хорошо изучили продукт, знают запросы и потребности клиентов, и в дальнейшем легко работают с поставщиками, делают заказы. Мы большую часть времени проводим на работе и сотрудники Maxi.az – это одна большая семья",- сказал он.

Ильгар Бабазаде также подчеркнул, что Maxi.az делает большой акцент на социальную защиту своих работников.

Следующим пунктом пресс-тура стало посещение Академии Качества – это уникальный тренинг центр аналогов, которому в Азербайджане нет. Уникальность тренинг центра в том, что там установлены макеты всех компаний холдинга. Бизнес философия компании – это совершенство без границ. Все кандидаты на работу в Maxi.az обязательно проходят обучение в стенах Академии, здесь есть макет магазина с ассортиментом товаров. Пока кандидаты не пройдут обучение, и не сдадут тесты, они не приступают к работе. В Академии повышают квалификацию, получают новые навыки и знания и действующие сотрудники Maxi.az.

"Бытовая и цифровая техника – это направление, где постоянно все обновляется, наши сотрудники должны непрерывно держать руку на пульсе. Тренинги проводят местные специалисты, а также представители от компаний поставщиков. Также бывает, что наши сотрудники выезжают за границу и посещают заводы компаний производителей", - сказала тренер Академии Нурана Алиева.

Далее Нурана Алиева провела для представителей СМИ тренинг "Чемпионы продаж". Журналисты смогли ощутить себя по ту сторону витрины, им рассказали, о том какими качествами должен обладать продавец-консультант и о технике продаж. Тренинг позволил не только понять какими мы на самом деле являемся покупателями, а также разобраться, как себя нужно вести консультанту, для того чтобы совершить успешную сделку.

Как оказалось помимо безупречных знаний о технических характеристиках товара продавец-консультант должен обладать еще рядом качеств. Разобраться в тонкостях работы, научиться вступать в контакт с разными психологическими типами покупателей, найти общий язык с каждым клиентом учат именно в Академии Качества. Именно Академия Качества позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов по продажам.

Несмотря на то, что представители СМИ прошли тренинг по ускоренной программе, их допустили на практику в качестве продавцов-консультантов в магазин Maxi.az. Навыки, полученные в ходе тренинга помогли представителям СМИ и блогерам легко влиться в рабочую атмосферу. Журналисты с энтузиазмом общались с клиентами, рассказывали об ассортименте магазина, а когда требовалось предоставить информацию о технических данных товара к ним на помощь приходили профессионалы Maxi.az.

Благодаря подобному опыту представители СМИ наглядно убедились как серьезно и профессионально Maxi.az подходит к постоянному повышению уровня сервиса обслуживания клиентов.

Maxi.az – это сочетание обширного опыта и новых идей, многие из которых еще не воплощались на рынке Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.