Колоссальная нагрузка легла на наших врачей – народная артистка Камилла Гусейнова

Социум 10 апреля 2020 18:03 (UTC+04:00)
Колоссальная нагрузка легла на наших врачей – народная артистка Камилла Гусейнова

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня в условиях опасной пандемии коронавируса каждый должен заботиться о собственном здоровье, но и нести ответственность за здоровье своих близких, сказала Trend Life народная артистка, художественный руководитель балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

"Поэтому настолько важно соблюдение самоизоляции и условий карантина, выполняя которые мы исполняем свой гражданский долг - поскольку защищаем и себя, и людей, находящихся рядом. Человечество столкнулось с глобальной катастрофой, проблемой планетарного масштаба, к которой необходимо относиться со всей серьёзностью, потому что все это влияет непосредственно сегодня на нашу жизнь. Возможно вся эта ситуация поможет нам по-другому пересмотреть свои взгляды на жизнь, оценить как мы проживаем ее, относимся к окружающей среде", - подчеркнула она.

Народная артистка отметила, что директор и руководители творческих коллективов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета перечислили в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свои месячные заработные платы.

"Директор и руководители творческих коллективов нашего театра внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом. Также артисты балета участвуют в социальных акциях и проектах. Так они приняли участие в проекте министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət, записав видеоролики из дома, о том как занимаются, поддерживают форму. Таким образом они продемонстрировали, что даже люди таких сложных профессий, как артисты балета, соблюдая самоизоляцию, все равно продолжают оставаться в форме и надеются как можно быстрее приступить к работе, вновь радовать зрителей своими выступлениями", - сказала Гусейнова.

Народная артистка подчеркнула, что в текущей ситуации колоссальная нагрузка легла на наших врачей, работников сектора здравоохранения, которые, рискуя своим здоровьем, спасают жизни людей.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем из этой ситуации, но это возможно только нашими общими усилиями. Оставаясь дома, можно продолжать свою деятельность по мере возможности, как это сегодня старается делать каждый. Сегодня также напряженно работают педагоги, подключая все свои возможности, чтобы в домашних условиях продолжать обучать школьников и студентов. Это большая заслуга наших педагогов и нашей системы образования, развитие которой не стоит на месте. Со своей стороны, соблюдая условия самоизоляции, я продолжаю свою профессиональную деятельность – в частности остаюсь на связи со своими студентами, помогаю им поддерживать физическую форму, заниматься дома. Конечно, это нелегко для педагогов по спецпредметам, например, по хореографии, но мы стараемся и проводим онлайн-уроки, контролируем обучающий процесс", - сказала Камилла Гусейнова.

В период самоизоляции художественный руководитель балетной труппы занимается просмотром спектаклей, прослушиванием музыкальных материалов, которые ей будут необходимы в дальнейшей работе.

"Также находясь дома, занимаюсь теми делами, на которые прежде в силу занятости не хватало времени. Читаю, провожу много времени с дочерью, и помогаю ей учиться онлайн. Момент самоизоляции психологически для некоторых непрост, особенно для людей, которые жили активно, много времени посвящали работе. Бывает сложно переключиться на более пассивный образ жизни, но в то же время это своего рода проверка человеческой самодостаточности - насколько нам может быть интересно наедине с собой, сколько времени мы можем посвящать своим личным интересам", - сказала она.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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