Улица Бакинская, 77, где всегда живет Юлий Гусман: Второго такого места на земле не существует!

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Юлию Соломоновичу Гусману исполнилось 77 лет, сообщает Trend Life.

Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, кавалер государственных орденов Азербайджана - "Слава" и "Дружба" и России – "Дружба", член президиума Российского еврейского конгресса, обладатель государственных наград и премий, капитан легендарной команды КВН "Парни из Баку", постоянный член жюри Высшей лиги КВН, известный кинорежиссер и театральный постановщик, автор сотен телепрограмм, спектаклей и фильмов, теле - и радиоведущий, сценарист, литератор, директор Центрального Дома кино, основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии "Ника" и премии "Зелёное яблоко - золотой листок" для молодых кинематографистов. Достойный путь славной жизни неизменно веселого, всегда находчивого, покоряющего аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом, глубоко почитающего традиции Юлия Соломоновича Гусмана. Но самое главное – это его неизменная любовь к родному городу Баку. Это самая протяженная улица в мире – Бакинская, где он всегда живет…

Юлий Соломонович делится воспоминаниями: "Я родился, рос, учился и работал в Баку. В интернациональном, теплом, добром и дружелюбном городе. В Баку веками дружно жили представители доброго десятка других национальностей. В общении между людьми не было никакой национальной розни, напряженности, неписаных законов или негласных табу. А мои воспоминания… Они такие теплые, что я снова и снова ныряю в них, как в Каспийское море. И я совершенно не чувст­вую времени, которое прошло: для меня это было вчера. Все это - удивительная эмоциональная память. Многие знакомые иронизируют над моей сентименталь­ностью, когда я начинаю вспоминать Баку моей юности. А я не могу объяснить им, что это не просто ностальгия, не тоска по временам, когда команда КВН Баку считалась абсолют­ным чемпионом, а я был очень веселым и очень молодым че­ловеком. Для меня Баку не меняется. Для меня он остается самым добрым и щедрым городом на земле.

Я как сейчас чув­ствую запах кира - жидкого асфальта, которым заливали кры­ши домов на нашей улице. Или аромат фисташкового дерева в саду Мярдякан. Запахи инжира и хурмы. А как пахнет раска­ленный песок на Абшеронском пляже! И море, самое ласко­вое море на свете... Лучше азербайджанской кухни на земле нет ничего! А бакинская миндальная пахлава, которая так и плачет прозрачными слезами! А пловы! Какое это потрясающее ощущение, когда во рту меняется вкус: сначала зелень с мясом, потом мясо с кура­гой, потом - с каштанами. От этого может съехать крыша! А дюшбара! Я читал где-то, что иде­альная дюшбара - это когда в ложке умещается 10 пельме­шек. Но, думаю, тут размер не имеет решающего значения. Просто в ложке лежат такие маленькие бомбочки, наполнен­ные вкусом. И взрываются во рту. А вспомним осетрину на вертеле - но только свежую! И с наршарабом - настоящим азербайджанским, густым и тягу­чим. К слову, таких гранатов, как в Азербайджане, нет нигде, я проверял. И хурмы, которая та­ет во рту, как желе, нет. И винограда. И инжира. Я вообще фруктоед. Есть люди, которые любят водку или шашлыки, а я - фрукты. Так вот, лучшие в мире фрукты - абшеронские".

Для Юлия Гусмана и по сей день дорого все, что связано с родным городом.

"И эти фрукты, и этот песок, и этот запах Каспийского моря, запах черного нефтяного состава. Он назывался «кир». Им заливали плоские крыши старого города. Постепенно он засыхал, потом трескался, как в пустыне земля. И потом кирщики, грязные и черные, как дьявол, ломали этот кир напротив вашего дома и сбрасывали обломки вниз с диким шумом, а затем это варилось в совершенно невероятных котлах, куда добавляли то ли керосин, то ли солярку – и всё это снова превращалось в месиво и очень воняло. Помните замечательный анекдот? Привезли известного автомобилиста на природу, три дня он гулял по лесу, собирал грибочки. Птички пели, люди отдыхали. Все было волшебно. И когда он вернулся, единственное, что он попросил: «Я вас умоляю, дайте немножко запаха этой родной выхлопной трубы...» Вот вы говорите весна, да? Кстати, в Баку настоящей зимы не было. На самом деле, там зима такая: минус семь со снегом – это уже трагедия. В такое время раздавали хлеб с транспортеров, никто не мог подняться в гору, всё скользило и надевали самодельные цепи на колеса, а ведь никто к этому не привык. Ни у кого не было зимнего пальто или зимнего белья. А если у кого и было, значит, этот кто-то только из армии пришёл, с кальсонами в обнимку... Так вот, как пишут плохие романисты, «запахло весной». Действительно, в Баку всё пахло, а ветер пригонял запах. Но сейчас город застроен высокими домами, немного изменился климат, поэтому так сильно, как раньше, ветра не ощущаются. А раньше: или северный ветер, бакинский норд, или южный – "Марианна" (то есть с моря). И вообще «Баку», как говорят, в переводе с древнеарабского – «город ветров». Там была так любопытно придумана роза ветров. Там стоит мост, который ведёт от дороги от аэропорта до города. Направо город - там все театры, кинотеатры. Конечно, он сейчас разросся в сто раз, но то был настоящий Баку. А налево - нефтяные промыслы, нефтеперерабатывающие заводы с серной кислотой. Короче, налево пойдёшь два метра – начнёт преследовать запах бензино-нефтяного мазутного керосина. Направо пойдёшь – вообще нет этого запаха. Это не шутка. Как это может быть, что на одном мосту такое разделение. Он назывался "черный город", где всё нефтяное... Но сейчас азербайджанские власти осуществили амбициозный проект – "черный город" превратился в "белый".

По словам Юлия Соломоновича, Баку – город его мечты, любви и молодости не потерял своего обаяния.

"Я всё время говорю, что рассказываю только о том, что сам видел. Вот то, что я рассказывал про дружбу народов – это я видел, ощущал, трогал, и я знал, когда шёл по городу Баку, особенно когда стал знаменитым КВНщиком, что весь город за меня и я за весь город, что я могу зайти в любую квартиру, меня покормят, оставят ночевать. Тот же воздух, море, которое стало только чище, инжир также зреет, фисташки также лопаются в Мардакяне, и еда потрясающая. Но! Город стал другой. Баку – это вообще чудо! Второго такого места на земле не существует! И это потрясающе. Это Баку, новый город, который создал Гейдар Алиевич Алиев, а продолжил его дело Ильхам Гейдарович Алиев. Баку - самый светлый город на земле. Это город фантастически талантливых людей - моих учителей, моих друзей и любимых. У каждого свой Баку. Мой Баку до краев наполнен счастьем, лю­бовью и дружбой".

История жизни и творчества Юлия Гусмана

Юлий Соломонович родился 8 августа 1943 года в Баку, в семье военного врача, главного терапевта Каспийской военной флотилии, подполковника, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Соломона Моисеевича Гусмана. Мать - Лола Юльевна Барсук, по первой профессии актриса, затем переводчица, доктор педагогических наук, профессор института иностранных языков Азербайджана. Пять поколений его предков жили в Азербайджане. Брат - Михаил Гусман, радио и телеведущий, заслуженный работник культуры и журналист, лауреат Государственной премии России, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.

В 1960 году окончил бакинскую школу № 160 и поступил в Азербайджанский медицинский институт имени Наримана Нариманова. Всерьёз медициной не интересовался, но увлёкся психологией: гипнозом, обучением во сне, ясновидением, психотерапией, трудами Фрейда.

В институте активно занимался общественной работой и спортом. Имеет девять спортивных разрядов по различным видам спорта, был чемпионом общества «Буревестник» по фехтованию на саблях, имеет коричневый пояс по каратэ. Участвовал в художественной самодеятельности, играл в школьном театре.

В 1964 году вместе с друзьями создаёт самостоятельный бакинский клуб КВН. Через год становится его лидером, в течение семи лет является капитаном сборной команды Баку, не проигравшей с 1967 по 1972 год ни одного состязания, ставшей неоднократным чемпионом СССР, а в 1970 году - обладателем Кубка «Чемпион чемпионов КВН».

В 1966 году окончил институт по специальности «врач-психиатр». В 1970 году окончил аспирантуру при Институте усовершенствования врачей имени профессора Азиза Алиева Министерства здравоохранения СССР по специальности «Психология и психиатрия», написал диссертацию по теме «Клинико-психологические корреляции при церебральном атеросклерозе».

В 1973 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР, после чего возвратился в Баку. В 1973-1988 годах - режиссёр-постановщик киностудии «Азербайджанфильм». В 1976-1984 годах - художественный руководитель Азербайджанского государственного музыкального театра. В соавторстве с Я. Головановым написал фантастическую повесть «Контакт» (1976).

В 1982 году вместе с И. М. Гольдиным подготовил сценарий и провёл по предложению посла СССР в США А.Ф. Добрынина и распоряжению председателя Государственного телевидения и радиовещания СССР С. Г. Лапина первый в истории космический телемост между СССР и США.

В 1984-1985 годах - главный режиссёр Бакинского театра песни. С 1988 года живёт и работает в Москве.

Продолжительное время входил в правление московского Центрального Дома кинематографистов (ЦДК), в 1988-2002 годах - директор ЦДК. При его участии начинается издание газеты - «Дом Кино», создан собственный телевизионный центр. Были проведены первые в России политические вечера, посвящённые А. И. Солженицыну и Н. С. Хрущёву, творческие встречи с Н. М. Коржавиным, В. Н. Войновичем.

В 1993-1995 годах Юлий Гусман был депутатом Государственной Думы РФ I созыва, членом фракции «Выбор России», с 1994 года занимал пост заместителя председателя Комитета по вопросам геополитики. Один из создателей депутатского Клуба Государственной Думы и Президентского теннисного клуба «Большая шляпа». Один из учредителей, член Президиума и председатель Общественного совета Российского еврейского конгресса, член Центрального совета Всероссийского азербайджанского конгресса. Юлий Гусман неоднократно высказывался против национализма, ксенофобии, гомофобии.

В 1996-2000 годах - ведущий публицистической программы «Тема» телекомпании «ВИD» на канале ОРТ. В 1999 году - ведущий развлекательной телевизионной программы «Вечер с Юлием Гусманом» (ОРТ). В 2007 году на радио «Сити-FM» начала выходить программа «Парк культуры и отдыха им. Юлия Гусмана». Является соведущим программы «Кейс» на радио «Эхо Москвы» и соведущим Александра Маслякова в юмористической программе «Чувство юмора» на Первом канале.

Его творчество в качестве режиссера театра и кино всегда вызывало только положительные отклики и признание общественности. Среди работ такие фильмы как «В один прекрасный день», «Дачный домик для одной семьи», «Не бойся, я с тобой» «Настя», «Парк советского периода», «Не бойся, я с тобой! 1919», спектакли – «Человек из Ламанчи», «Танцы с учителем», «Дракон», «Три мушкетёра», «Шапка с ушами» и другие. Творческий диапазон Юлия Гусмана практически не знает границ - он и сегодня находится на самом пике творческой деятельности, работая над новыми, яркими и захватывающими проектами.

От имени редакции поздравляем Юлия Соломоновича со знаменательным событием, желаем долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов! Мы любим Вас!

(Автор: Вугар Иманов)