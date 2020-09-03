Азербайджанский герой из Краснодара награжден за спасение таксиста из горящего автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Краснодаре сотрудники МЧС наградили уроженца Азербайджана, 56-летнего жителя города Эльхана Азизова, который спас парня из загоревшейся после ДТП машины. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию при спасении жизни человека от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю было вручено благодарственное письмо и подарок на память, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

История спасения произошла 14 мая в Краснодаре, на перекрестке улиц Карасунская и Красная. Автомобиль такси Nissan, проезжая на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с BMW. В результате BMW отбросило на тротуар, и машина врезалась в столб. Автомобиль такси задымился и загорелся. Водитель находился в салоне без сознания, обреченный на смерть. Эльхан Азизов оказался очевидцем данного происшествия и, несмотря на инвалидность второй группы, кинулся на помощь пострадавшему. Автомобиль мог взорваться в любую минуту. Эльхан Азизов попытался вызволить таксиста, но его дверь оказался заблокирована. Счет шел на секунды, однако мужчина не растерялся. Он смог вытащить водителя без сознания через пассажирскую дверь.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавших водителей. А герой отправился домой, но по пути его состояние ухудшилось. Он был госпитализирован и помещен в отделение интенсивной терапии, где пошел на поправку.

Эльхан Азизов говорит, что увидев, как заживо горит человек в автомобиле, просто не думал о своём недуге. Героем мужчина себя не считает, и считает, что так поступил бы каждый человек. Однако он был огорчен поведением остальных свидетелей ДТП, которые просто снимали происходящее на мобильные.

Местные СМИ представили ряд материалов об Эльхане Азизове.

(Автор: Вугар Иманов)