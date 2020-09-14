Умер пионер жанра регги Фредерик Натаниэль Хибберт, более известный как Тутс Хибберт, об этом, как передает Trend Life, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Вокалист и фронтмен Toots and the Maytals скончался в университетской больнице Вест-Индии в Кингстоне, Ямайка. Ему было 77 лет.

Хибберт известен как один из ключевых популяризаторов регги во всем мире. Музыкант привлек внимание к этому термину с помощью композиции Do the Reggay, вышедшей в 1968 году. Кроме того, Тутс получил популярность благодаря композициям Pressure Drop, Monkey Man и Funky Kingston, которые стали классикой жанра.

Тутс Хибберт родился на Ямайке в 1942 году. Он был самым младшим среди семи детей. В детские годы Хибберт пел в церковном хоре. В начале 60-х переехал в Кингстон, где познакомился с Генри Гордоном и Натанаэлем МакКаррти — будущими коллегами Фредерика в группе Toots and the Maytals. За альбом True Love коллективу присудили "Грэмми".