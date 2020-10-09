Армянским нацистам нет места на земле! Народная артистка Тарана Мурадова о насильственной депортации азербайджанцев

Социум 9 октября 2020 15:26 (UTC+04:00)
Армянским нацистам нет места на земле! Народная артистка Тарана Мурадова о насильственной депортации азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - С 27 сентября по сегодняшний день в результате обстрела азербайджанских населенных пунктов со стороны ВС Армении погиб 31, ранены 164 мирных жителя. Среди жертв женщины, старики и дети. Это является ярким проявлением нацизма армянского политического руководства, сказал сегодня Trend Life проректор по международным связям Бакинской академии хореографии, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова.

"На протяжении около 30 лет двадцать процентов территории Азербайджана находились под пятой армянских оккупантов. Всему миру известен Ходжалинский геноцид, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, в Карабахе, были зверски убиты 613 мирных граждан, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Кроме того, 1275 безвинных людей были взяты в плен, а судьба 150 человек остается неизвестной. Армения неоднократно проводила политику этнической чистки против азербайджанского народа. В 40-50 годах из Армении было депортировано более 150.000 чел., а в 1988-1992 гг. были насильно изгнаны 250 тысяч азербайджанцев. В 2016 году в центре Еревана был открыт памятник нацистку и пособнику фашистов Гарегину Нжде, его именем названа улица, площадь и станция метро. Можно ли представить себе более откровенный пример не реабилитации даже, а героизации пособников Гитлера? Как можно не видеть очевидные факты нацисткой идеологии армянского руководства? Поэтому наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не только освобождает свои оккупированные территории, но и фактически борется с фашизмом. В то же время, хотелось подчеркнуть, что Азербайджан ведет освободительную войну не против армянского народа, а против оккупантов и нацистов, которые поставили свой народ на край пропасти. Армянским нацистам нет места на земле!", - заключила Таран Мурадова.

По словам народной артистки, весь Азербайджан и соотечественники, проживающие во многих странах мира, много лет ждали этого момента. Наше государство пыталось решить проблему мирным путем, но постоянные провокации армянских вооруженных сил, убийства мирных жителей и территориальные притязания, вынудили восстановить справедливость военным путем.

"Мой отец был ветераном Великой Отечественной войны, мой супруг и двое дядей воевали в 90-х годах в Карабахе, мой сын был составе миротворческих войск в Афганистане, и ныне два племянника находятся на передовой. Уверена, что наш сильный и благородный народ обязательно добьется победы. В свою очередь, и творческие деятели стараются оказать поддержку армии, нашим славным солдатам и офицерам, снимаются различные видеоматериалы, записываются композиции, проводятся акции, в том числе нашими танцорами и студентами Бакинского хореографического училища. Душой и сердцем все мы с нашим любимым Азербайджаном, народом, армией! Наше дело правое, мы ведем освободительную борьбу, и победа будет за нами! Пусть Аллах хранит Азербайджан!", - добавила Тарана Мурадова.

(Автор: Вугар Иманов)

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